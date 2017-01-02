В воркутинском поселке во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 1 января в 09:22 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступила информация о задымлении на четвертом этаже в пятиэтажном доме по улице Крупской в поселке Северный. Незамедлительно на место вызова прибыли подразделения пожарно-спасательной части. В 10:02 пожар был локализован, а в 10:32 полностью ликвидирован.

На месте пожара работало звено газодымозащитной службы, которое в ходе разведки помещений обнаружило двух погибших – мужчину 1974 (хозяина квартиры) и женщину 1982 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны мужчины.

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