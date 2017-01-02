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Понедельник, 02 января 2017, 13:24
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В воркутинском поселке во время пожара в пятиэтажке погибли два человека

Скорее всего, причиной стало неосторожное обращение с огнем со стороны мужчины.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 1 января в 09:22 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступила информация о задымлении на четвертом этаже в пятиэтажном доме по улице Крупской в поселке Северный. Незамедлительно на место вызова прибыли подразделения пожарно-спасательной части. В 10:02 пожар был локализован, а в 10:32 полностью ликвидирован.

На месте пожара работало звено газодымозащитной службы, которое в ходе разведки помещений обнаружило двух погибших – мужчину 1974 (хозяина квартиры) и женщину 1982 годов рождения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны мужчины.

Фото с сайта pixabay.com

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КомиВоркута
Происшествия
Пресс-релизы
ПожарНесчастный случай
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Комментарии

петушок
03.01.2017 - 04:06
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Начался мой год! Огнем будет гореть всё! Будьте осторожны человеки!

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Студент:
а я ничего не угадал и не парюсь, я хочу уехать из Коми и мне ничего не хочется знать об этом забытом крае...
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петушок:
Начался мой год! Огнем будет гореть всё! Будьте осторожны человеки!
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