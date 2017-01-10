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Вторник, 10 января 2017, 15:54
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15:54
Предпринимателю из Усть-Куломского района разрешили поднять тариф на автобусные перевозки на 3 копейки

Он просил повышения почти в 2,5 раза.

Индивидуальный предприниматель Владимир Нестеров занимается междугородними перевозками пассажиров в Усть-Куломском районе. Он, согласно опубликованной на портале общественных обсуждений пояснительной записке, обратился в министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми с просьбой повысить установленный ранее и действующий до сих пор предельный максимальный уровень тарифа на перевозки по маршруту Диасерья – Усть-Кулом. Сейчас он возит людей по тарифу 2,37 рубля за 1 километр пробега. Хотел он, чтобы его подняли до 6,43 рубля за километр.

На это Минстрой ответил: «С учетом внесенных экспертами корректировок в целях учета только документально подтвержденных объемных и технико-экономических показателей и документально подтвержденных экономически обоснованных затрат, а также исключения арифметических и логических ошибок, расчетный размер тарифа составил 2,40 рубля за 1 километр пробега, что на 1,3 процента выше установленного».

Таким образом, служба рекомендовала увеличить максимальный тариф вместо 2,5 раза всего на три копейки.

*** В октябре 2015 года в Усть-Куломском районе другой индивидуальный предприниматель, который занимался перевозкой людей из Усть-Кулома в Помоздино, добился роста максимального тарифа с 1,87 рубля до 2,41 рубля. Он ссылался на рост цен на бензин, удорожание запчастей и непопулярность маршрута.

Фото Катерины Клепиковской 

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Куломский район
Общество
Социум
автобусПассажирские перевозкитарифы
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