В Сыктывдинском районе при столкновении машин погибли два человека

ДТП произошло 10 января около 18:30 на 760-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, на дороге столкнулись автомобиль Сhery и фургон Isuzu. В результате происшествия погибли два человека и три человека получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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