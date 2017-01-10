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Вторник, 10 января 2017, 19:55
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19:55
В Сыктывдинском районе при столкновении машин погибли два человека

Еще трое пострадали.

ДТП произошло 10 января около 18:30 на 760-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, на дороге столкнулись автомобиль Сhery и фургон Isuzu. В результате происшествия погибли два человека и три человека получили травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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Сыктывдинский район
Происшествия
Социум
ДТПфургон
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Комментарии

статист
10.01.2017 - 20:05
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первое в новом году ДТП с погибшим, счет жертвам открыт

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