Вторник, 10 января 2017, 19:55
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19:55 В Сыктывдинском районе при столкновении машин погибли два человека
Еще трое пострадали.
ДТП произошло 10 января около 18:30 на 760-м километре трассы Чебоксары - Сыктывкар в Сыктывдинском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, на дороге столкнулись автомобиль Сhery и фургон Isuzu. В результате происшествия погибли два человека и три человека получили травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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отдыхающий:
в ижевске делать нечего как и в сыктывкаре, никто не будет летать ни туда ни сюда
10.01.2017 - 22:18
bSf3:
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AleksasaPt:
Hello. And Bye.
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Крыладзе:
- А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь! (с)
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статист:
первое в новом году ДТП с погибшим, счет жертвам открыт
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Комментарии
первое в новом году ДТП с погибшим, счет жертвам открыт
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