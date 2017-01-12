Минздрав Коми готовит предпроектные документы под строительство новой поликлиники

О том, что в Лесозаводе построят новую поликлинику, стало известно в сентябре 2016 года. Но точные сроки начала работ и сдачи объекта не озвучивались.

В министерстве здравоохранения республики «КомиОнлайну» рассказали, что ведомство готовит документы, необходимые для включения объекта «Здание поликлиники в местечке Лесозавод» в адресную республиканскую инвестпрограмму.

Уже разработано и утверждено медико-технологическое задание на проектирование нового здания поликлиники, разработано задание на разработку предпроектной документации, согласованное министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона и заместителем председателя правительства Коми.

Сыктывкарская городская поликлиника №2 получила кадастровый паспорт на участок площадью 3489 квадратных метров по адресу: Сыктывкар, улица Лесозаводская, 16.

Кроме того, 26 декабря 2016 года вторая поликлиника заключила договор с проектной организацией на разработку предпроектной документации. В соответствии с договором срок выполнения работ – 90 дней.

Когда документы будут готовы, Минздрав Коми займется включением проекта поликлиники в Лесозаводе в адресную инвестпрограмму.

*** Новая поликлиника объединит десять врачебных участков по обслуживанию взрослого населения, а также будет приспособлена для приема детей, которые сегодня в сопровождении родителей вынуждены обращаться в сыктывкарскую детскую поликлинику №1 на улице Советской.

Фото пресс-службы Минздрава Коми