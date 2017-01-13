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Пятница, 13 января 2017, 15:57
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Спецпредставителю Коми назначили компенсацию за командировки за границу

Повышенные выплаты будут получать и министры с расширенным функционалом.

Размер и порядок возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников государственных органов власти республики в иностранные государства, описаны в правительственном постановлении от 2006 года.

Согласно документу, работникам выплачиваются такие же суточные, какие установлены нормативными актами России для служащих федеральных органов власти. Размеры прописаны в соответствующем правительственном постановлении, они зависят от того, в какую страну едет чиновник. Например, за проведенный в Германии день работник получит 65 долларов США, в Китае – 67, а ОАЭ – 60.

В Коми установлены надбавки к суточным, их величина зависит от занимаемой должности отправляющегося в командировку работника. Например, главе Коми и председателю правительства назначено по 60 долларов, заместителю председателя правительства и руководителю администрации главы – по 55 долларов, постоянным представителям – по 50 долларов, министрам – по 45 долларов.

В январе 2017 года в постановление республиканского правительства были внесены очередные изменения, согласно которым лица, замещающие должности с двойным наименованием, получают возмещение расходов в размере, установленном по первому наименованию. То есть надбавка для министра, который одновременно является заместителем председателя правительства, будет не 45, а 55 долларов в сутки. Это касается руководителей Минпрома, Минстроя, Минсельхоза и Минобраза – все они одновременно являются заместителями председателя правительства.

Кроме того, перечень должностей дополнен специальным представителем Коми. О появлении  этой должности стало известно в октябре 2016 года. Необходимость в спецпредставителе объяснили тем, что федеральные министры отказывались работать с сотрудниками представительств республики, так как те имели не совсем статусные должности. В ноябре Государственный Совет Коми дал согласие главе республики назначить специальным представителем Джамалу-Лейлу Яндиева. Тогда же было объявлено, что он займется привлечением инвестиций, в том числе в развитие массового спорта. Деньги он собирается искать в ОАЭ, Катаре, Омане и Бахрейне.

В конце декабря в Москве по инициативе Д.-Л.Яндиева состоялась встреча с руководителями и представителями дипломатических миссий. Иностранцам показали презентацию об инвестиционном и экономическом потенциале республики, пригласили принять участие в реализации проектов в лесной отрасли, в разработке месторождений коксующегося угля, добыче и переработке газа, освоении ижемского месторождения россыпного титана, организации высокотехнологичных производств. Инвесторов пригласили совместно работать в области туризма, образования, медицины и фармацевтики.

На встрече с главными редакторами республиканских СМИ 13 января глава Коми Сергей Гапликов сказал, что уверен в способностях Д.-Л.Яндиева привлекать инвестиции в различные проекты. «Он лично знаком со всеми главами арабских государств. Кто в республике имеет такие же связи?» - объяснил свой выбор руководитель региона.

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Политика
Социум
спецпредставительдипломатиякомандировкикомпенсации
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