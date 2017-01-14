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Отправившийся в лес за водкой житель Коми не перенес мороз
Мужчина с приятелем заблудился по дороге домой.
Два жителя поселка Кемъяр Сыктывдинского района отмечали новогодние праздники, 4 января у них закончилась выпивка. Приятели решили сходить в лес на делянку, где имелись запасы алкоголя. Их пункт назначения находился в трех километров от дома. Туда они не побоялись отправиться в 45-градусный мороз и без головных уборов. По пути обратно сельчане заблудились. Один из них не смог идти дальше, второй нашел дорогу и побежал за помощью. В итоге мужчину в тяжелом состоянии доставили домой. Через некоторое время он умер, не дождавшись приезда медиков.
Как сообщили «КомиОнлайну» в сыктывдинском отделе следственного управления СК по Коми, по факту смертельного случая провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием событий преступления. Мужчина скончался в результате общего переохлаждения организма.
Следует помнить, что чаще всего от переохлаждения погибают пожилые или больные люди, дети или те, кто находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Если человек выживает, то нередко ему ампутируют обмороженные конечности. Чтобы избежать трагедии, медики советуют тщательно выбирать одежду, не злоупотреблять спиртным на морозе и не выходить на улицу в нетрезвом состоянии.
По информации министерства здравоохранения Коми, в регионе от обморожений с начала года пострадали 47 взрослых и четверо подростков. Морозы не пережили пять человек.
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Фото с сайта www.parkfoto.ru
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Комментарии
Идиоты. В лес за водкой не ходят. Все за водкой ходят в магазин.
Ну люди которые ходят без шапки в мороз обычно склонны совершать глупые поступки
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