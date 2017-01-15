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Воскресенье, 15 января 2017, 13:20
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13:20
Водитель снегохода погиб в Усинском районе

Он врезался в ограждение и перевернулся.

ДТП произошло 14 января около 23:20 в селе Усть-Уса Усинского района. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 21-летний мужчина ехал на снегоходе BPR Ski-Doo по улице Советской. Возле дома №19 он наехал на препятствие и опрокинулся в кювет. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее в этот же день в Усинском районе пострадал 24-летний водитель снегохода. Около 17:00 он столкнулся с КамАзом на 25-м километре зимника между месторождением Баянды и городом. Мужчина получил различные травмы.

Фото ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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Усинский район
Происшествия
Социум
снегоходДТП
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Комментарии

дтп
15.01.2017 - 13:42
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оба снегохода не зарегистрированы и не застрахованы, водительского удостоверения молодые люди не имели - никогда не получали

леонид
15.01.2017 - 16:50
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ой блин . а еслибы они имели права и были застрахованы .то не сьехал бы в кювет и не вьехал бы в камаз! Дуру не гони эксперт блин! Меньше бухать на буране.

Алексей
15.01.2017 - 20:49
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сто процентов бухие

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игорь:
важные матчи впереди, без раслабона!!!!
15.01.2017 - 23:07
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ВАДА:
А потом допинг найдут и снова получится нехорошо((( попробуйте только болельщиков подвести
15.01.2017 - 21:25
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Алексей:
сто процентов бухие
15.01.2017 - 20:49
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коля:
Сегодня ухтинские футболисты на своем паркете уступили одному из грандов российского мини-футбола, клубу «Газпром-Югра» в поединке 13-го тура Суперлиги. Встреча завершилась с минимальным преимуществом коллектива из Югорска - 1:2.
15.01.2017 - 20:00
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леонид:
ой блин . а еслибы они имели права и были застрахованы .то не сьехал бы в кювет и не вьехал бы в камаз! Дуру не гони эксперт блин! Меньше бухать на буране.
15.01.2017 - 16:50
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