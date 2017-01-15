Водитель снегохода погиб в Усинском районе

ДТП произошло 14 января около 23:20 в селе Усть-Уса Усинского района. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 21-летний мужчина ехал на снегоходе BPR Ski-Doo по улице Советской. Возле дома №19 он наехал на препятствие и опрокинулся в кювет. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Ранее в этот же день в Усинском районе пострадал 24-летний водитель снегохода. Около 17:00 он столкнулся с КамАзом на 25-м километре зимника между месторождением Баянды и городом. Мужчина получил различные травмы.

Фото ГУ МЧС по Коми