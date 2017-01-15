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13:20 Водитель снегохода погиб в Усинском районе
Он врезался в ограждение и перевернулся.
ДТП произошло 14 января около 23:20 в селе Усть-Уса Усинского района. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 21-летний мужчина ехал на снегоходе BPR Ski-Doo по улице Советской. Возле дома №19 он наехал на препятствие и опрокинулся в кювет. Водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.
Ранее в этот же день в Усинском районе пострадал 24-летний водитель снегохода. Около 17:00 он столкнулся с КамАзом на 25-м километре зимника между месторождением Баянды и городом. Мужчина получил различные травмы.
Фото ГУ МЧС по Коми
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Комментарии
оба снегохода не зарегистрированы и не застрахованы, водительского удостоверения молодые люди не имели - никогда не получали
ой блин . а еслибы они имели права и были застрахованы .то не сьехал бы в кювет и не вьехал бы в камаз! Дуру не гони эксперт блин! Меньше бухать на буране.
сто процентов бухие
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