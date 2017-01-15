- 522
- 1
- 1
15:14 «Строитель» начал год с двух побед
Выезд в Нижний Новгород принес сыктывкарцам шесть очков.
«Строитель» и нижегородский «Старт-2» провели 14 и 15 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:5. До перерыва гости четыре раза поразили ворота соперника. Сначала Иван Кораблин реализовал пенальти, а затем точные удары нанесли Юрий Маринов, Михаил Селедков и Александр Воюшин. Во второй половине встречи нижегородцы отыграли два мяча, но больше забить не смогли. В концовке игры А.Воюшин оформил дубль.
Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 3:9. На четыре гола М.Селедкова в первом тайме «Старт-2» ответил двумя забитыми мячами. После перерыва хозяева сократили отставание до минимума на 51-й минуте, но затем хоккеисты «Строителя» еще пять раз поразили ворота нижегородской команды. Сперва отличился Ю.Маринов, потом М.Селедков оформил пента-трик, а Артем Лихачев - хет-трик.
Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 18 и 19 января с ульяновской командой «Волга-Черемшан».
Фото с сайта www.sportrk.ru
Поиск работы
Тинькофф Банк (Сыктывкар)
Григорьев В.С. (Сыктывкар)
Vacation Group (Сыктывкар)
Искать вакансии
Комментарии
важные матчи впереди, без раслабона!!!!
Добавить комментарий