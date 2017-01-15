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Воскресенье, 15 января 2017, 15:14
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15:14
«Строитель» начал год с двух побед

Выезд в Нижний Новгород принес сыктывкарцам шесть очков.

«Строитель» и нижегородский «Старт-2» провели 14 и 15 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:5. До перерыва гости четыре раза поразили ворота соперника. Сначала Иван Кораблин реализовал пенальти, а затем точные удары нанесли Юрий Маринов, Михаил Селедков и Александр Воюшин. Во второй половине встречи нижегородцы отыграли два мяча, но больше забить не смогли. В концовке игры А.Воюшин оформил дубль.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 3:9. На четыре гола М.Селедкова в первом тайме «Старт-2» ответил двумя забитыми мячами. После перерыва хозяева сократили отставание до минимума на 51-й минуте, но затем хоккеисты «Строителя» еще пять раз поразили ворота нижегородской команды. Сперва отличился Ю.Маринов, потом М.Селедков оформил пента-трик, а Артем Лихачев - хет-трик.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 18 и 19 января с ульяновской командой «Волга-Черемшан».

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
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Нижний Новгород
Спорт
Социум
СтроительСтарт-2хоккей с мячом
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Комментарии

игорь
15.01.2017 - 23:07
+1
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важные матчи впереди, без раслабона!!!!

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Последние комментарии

игорь:
важные матчи впереди, без раслабона!!!!
15.01.2017 - 23:07
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ВАДА:
А потом допинг найдут и снова получится нехорошо((( попробуйте только болельщиков подвести
15.01.2017 - 21:25
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Алексей:
сто процентов бухие
15.01.2017 - 20:49
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коля:
Сегодня ухтинские футболисты на своем паркете уступили одному из грандов российского мини-футбола, клубу «Газпром-Югра» в поединке 13-го тура Суперлиги. Встреча завершилась с минимальным преимуществом коллектива из Югорска - 1:2.
15.01.2017 - 20:00
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леонид:
ой блин . а еслибы они имели права и были застрахованы .то не сьехал бы в кювет и не вьехал бы в камаз! Дуру не гони эксперт блин! Меньше бухать на буране.
15.01.2017 - 16:50
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