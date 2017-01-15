«Строитель» начал год с двух побед

«Строитель» и нижегородский «Старт-2» провели 14 и 15 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:5. До перерыва гости четыре раза поразили ворота соперника. Сначала Иван Кораблин реализовал пенальти, а затем точные удары нанесли Юрий Маринов, Михаил Селедков и Александр Воюшин. Во второй половине встречи нижегородцы отыграли два мяча, но больше забить не смогли. В концовке игры А.Воюшин оформил дубль.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 3:9. На четыре гола М.Селедкова в первом тайме «Старт-2» ответил двумя забитыми мячами. После перерыва хозяева сократили отставание до минимума на 51-й минуте, но затем хоккеисты «Строителя» еще пять раз поразили ворота нижегородской команды. Сперва отличился Ю.Маринов, потом М.Селедков оформил пента-трик, а Артем Лихачев - хет-трик.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 18 и 19 января с ульяновской командой «Волга-Черемшан».

Фото с сайта www.sportrk.ru