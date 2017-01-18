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Среда, 18 января 2017, 12:38
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12:38
Как уберечь свою банковскую карту от мошенников

Сбербанк в Коми напомнил основные правила безопасности.

Начисление гражданам в декабре-январе годовых бонусов привлекает особое внимание мошенников, которые изобретают все новые схемы незаконного обогащения. Сбербанк напомнил об основных правилах безопасности, соблюдение которых гарантирует сохранность средств на счетах банковских карт, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Схемы мошенничества могут быть разнообразными. Среди наиболее распространенных вариантов: e-mail-рассылка, sms/mms-рассылка, сообщения через различные интернет-ресурсы (начиная с социальных сетей и заканчивая новостными сайтами). Данные сообщения могут  содержать ссылки на вирусное программное обеспечение, перейдя по которым клиент заражает свое устройство. Следствием чего становится утечка конфиденциальной информации злоумышленникам.

Информация о движении средств по счетам банковских карт клиентам направляется Сбербанком исключительно в виде sms. Сообщения от Сбербанка имеют следующие отличительные признаки: 

  • Сбербанк при рассылке sms по картам всегда обращается адресно, в сообщении от имени Сбербанка всегда указываются последние цифры номера карты держателя. При необходимости связаться с банком в его сообщениях предлагается звонить в контактный центр банка по телефонам, указанным на банковской карте клиента, а не в самом сообщении.
  • Сообщения Сбербанка по картам рассылаются с короткого номера 900 (для ряда регионов допускается отправка с номеров 9000,9001, 8632, 6470, SBERBANK). Официальные номера контактного центра 8-495-500-5550 и 8-800-5555550 используются только для приема входящих звонков в банк, с них sms не рассылаются.

Если полученные сообщения «от банка» вызывают любые сомнения или тревогу, необходимо сразу позвонить в контактный центр Сбербанка по официальным телефонам, номера которых размещены на оборотной стороне карты Сбербанка или на интернет-сайте Сбербанка.

Также злоумышленниками активно используются иные схемы мошенничества, основанные на «социальной инженерии». В основе своей они предполагают «вытягивание» из клиента конфиденциальной информации с использованием различных каналов коммуникаций (например, просят сообщить по телефону реквизиты банковской карты, одноразовые пароли), либо убеждения в совершении тех или иных действий под различным предлогом (например, представившись сотрудниками банка, просят подойти к банкомату и последовать инструкциям).

Никогда не сообщайте посторонним лицам (в том числе сотрудникам банка) персональные данные, которые должен знать только клиент: PIN-код, CVV-код (цифры на обратной стороне карты), срок действия карты, идентификатор и пароль в интернет-банкинг, одноразовые пароли для проведения операций (полученные по sms или с чеков), контрольная информация по картам.

При любых подозрениях на компрометацию паролей (постоянного или разовых) посторонними лицами (в том числе представившимися сотрудниками банка) или запросах на выполнение неинициированных клиентом операций, следует незамедлительно обратиться в службу помощи банка.

Подробная информация о защите от различных видов мошенничества размещена на сайте банка в разделе «Меры безопасности».

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты – www.sberbank.com, www.sberbank.ru.

Фото с сайта onlinevsberbank.ru

«КомиОнлайн»
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банковское обслуживаниебанковская картамошенникиБезопасность
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Комментарии

Гость
18.01.2017 - 13:46

Чтобы обезопасить на 100% надо не пользоваться сбербанковскими картами.

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18.01.2017 - 14:40
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газовик:
а Гапликов то хоть присутствовал??? хахха
18.01.2017 - 14:33
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Гость:
Чтобы обезопасить на 100% надо не пользоваться сбербанковскими картами.
18.01.2017 - 13:46
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ухтинец:
Не хотим МЫ, ни Довлатова, ни 70 лет Победы. Назовите улицу в честь Крачевского или Феронова. Вот и весь сказ.
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