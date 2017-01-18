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Среда, 18 января 2017, 12:58
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12:58
Бывший полицейский из Сыктывкара компенсировал за счет МВД проживание в отеле на 620 тысяч рублей

Гостиница, от которой были предоставлены счета, закрылась в 2013 году.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника МВД по региону. Мужчина обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

По версии следствия, в 2013-2015 годах оперуполномоченный МВД по Коми неоднократно командировался в Санкт-Петербург. По возвращении из длительных командировок он представлял в центр финансового обеспечения министерства заведомо подложные документы о расходах на проживание в гостинице «МИР». В качестве компенсации ему было выплачено 620 тысяч рублей. В дальнейшем служба собственной безопасности регионального МВД установила, что указанная гостиница прекратила свою работу в 2013 году, соответственно, постояльцев не принимала.

Вину бывший полицейский не признал. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сыктывкарский городской суд. Пока же на принадлежащий обвиняемому автомобиль «Ниссан X-TRAIL» наложен арест.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарСанкт-Петербург
Криминал
Социум
Мошенничествополицейскийгостиница
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