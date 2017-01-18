Под самый корешок: перед Новым годом в Коми незаконно срубили елок на 40 тысяч рублей

По одному из нарушений государственным лесным инспектором из Корткеросского района составлен административный протокол, материалы по второму направлены в управление МВД по Сыктывкару для принятия решения о возбуждении уголовного дела, поскольку речь идет о крупном размере. Ущерб лесному фонду в результате незаконных действий граждан составил 39,8 тысячи рублей, сообщается на сайте Минприроды Коми.

Для сравнения, в 2015 году в предновогодний период также было выявлено два факта незаконных рубок, по каждому из которых был составлен протокол об административном правонарушении.

Лесная служба региона ежегодно с 15 по 31 декабря проводит комплекс мероприятий по предотвращению незаконных рубок новогодних елей. Ведется разъяснительная и информирующая работа, а также совместные с сотрудниками полиции рейды на участках молодых хвойных посадок. В предновогодний период 2016 года лесничие опубликовали несколько десятков материалов в республиканских СМИ, распространили около двух тысяч листовок и буклетов, а также провели более трех тысяч разъяснительных бесед с населением, говорится в пресс-релизе ведомства.

«К новогодним праздникам каждая семья стремится заполучить в свой дом самую красивую и пушистую елку, а значит, есть вероятность уничтожения лучших образцов лесного фонда. Работа лесничеств по выявлению нарушений в предпраздничные дни направлена не на извлечение прибыли (стоимость разрешения составляет символическую сумму), а на регулирование и равномерное распределение новогодних рубок в пределах лесного фонда. Разрешения выдаются на рубку в тех кварталах, где запланировано проведение мероприятий по лесовосстановлению или где будут возводиться объекты инфраструктуры (ЛЭП, трубопроводы и т.д.). Особенно неприятно, когда «лесорубы» срубают и продают ели, которые несколько лет назад были высажены волонтерами-экологами», – пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, транспорта и энергетики Коми Роман Полшведкин.

Стоимость разрешения на рубку новогодней ели в республике в 2016 году составляла от 21,23 до 106,14 рубля в зависимости от ее высоты. Штраф за незаконную рубку для физических лиц – от трех тысяч до четырех тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Уголовная ответственность наступает в случае, если размер ущерба превышает пять тысяч рублей. Нарушителю также придется возместить ущерб в размере 100-кратной стоимости разрешения.

Всего в предновогодний период в лесничествах было заключено более 7,3 тысячи договоров на вырубку свыше 9,5 тысячи елей. Кроме того, для организации елочных базаров было проведено шесть аукционов на право заключения договоров купли-продажи с юридическими лицами, по результатам которых заключено 12 договоров на вырубку почти 2,4 тысячи новогодних елей.

Лесничие считают, что без патрулирования количество незаконных рубок было бы значительно выше. Передвижные мобильные группы из числа лесных инспекторов и сотрудников полиции проводили патрулирование в районах населенных пунктов, на лесных дорогах и дорогах общего пользования, в том числе и в выходные дни. Всего лесничие в предновогодний период провели 616 рейдов, в том числе 170 – совместно с сотрудниками полиции.

Фото Елены Кабаковой