В Печоре прорвало трубу с горячей водой в комнате со спящим ребенком, девочка погибла

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 19 января 2017 года в квартире на первом этаже дома по улице Островского в Печоре обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками термического ожога паром.

В ходе проверки стало известно, что мать ушла в магазин и оставила дочь спящую одну в квартире, закрыв входную дверь на ключ. В это время в комнате, где спал ребенок, прорвало трубу с горячей водой. Когда женщина вернулась, то увидела бездыханное тело девочки на диване. Причина смерти устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решаются вопросы, связанные с назначением судебно-медицинской экспертизы, допрашивают родителей, свидетелей, очевидцев. Будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, а также причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации.

Также будет затребована и изучена документация из обслуживающей дом организации и проверено соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд. Расследование продолжается.

Фото Владилена Олофинского