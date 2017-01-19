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Четверг, 19 января 2017, 13:27
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13:27
В Печоре прорвало трубу с горячей водой в комнате со спящим ребенком, девочка погибла

Трагедия случилась 19 января в доме по улице Островского.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 19 января 2017 года в квартире на первом этаже дома по улице Островского в Печоре обнаружено тело трехлетнего ребенка с признаками термического ожога паром.

В ходе проверки стало известно, что мать ушла в магазин и оставила дочь спящую одну в квартире, закрыв входную дверь на ключ. В это время в комнате, где спал ребенок, прорвало трубу с горячей водой. Когда женщина вернулась, то увидела бездыханное тело девочки на диване. Причина смерти устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, решаются вопросы, связанные с назначением судебно-медицинской экспертизы, допрашивают родителей, свидетелей, очевидцев. Будут выяснены условия содержания и воспитания ребенка в данной семье, а также причины и условия, которые способствовали возникновению данной ситуации.

Также будет затребована и изучена документация из обслуживающей дом организации и проверено соблюдение установленных правил подачи горячей воды в жилой фонд. Расследование продолжается.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиПечора
Происшествия
Социум
отоплениебатареяожогиребенокгибель
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Комментарии

печаль-река
19.01.2017 - 14:34
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такое будет происходить все чаще так как дома и инфраструктура стареют

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ClintonDROWN:
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Гость:
прогноз там а метель и ветер в ижемском районе уже и без предупреждения!!!!
19.01.2017 - 15:40
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печаль-река:
такое будет происходить все чаще так как дома и инфраструктура стареют
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