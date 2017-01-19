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13:38 «Строитель» нанес два поражения команде «Волга-Черемшан»
Сыктывкарцы выиграли десять последних матчей.
«Строитель» и ульяновская команда «Волга-Черемшан» провели в Ульяновске 18 и 19 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:7. До перерыва Юрий Маринов дважды поразил ворота хозяев, которые ответили одним точным ударом. Во второй половине встречи сыктывкарцы реализовали еще пять голевых моментов. Три забитых мяча на счету Сергея Шебонкина, Ю.Маринова и Владимира Власюка. А Михаил Селедков оформил дубль. Гол хоккеиста «Волги-Черемшан» на 77-й минуте стал последним в этом матче.
Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 0:2. Оба мяча влетели в сетку ульяновской команды во втором тайме. Их авторами стали Александр Воюшин и Дмитрий Евтюшин. Павел Курочкин не реализовал пенальти.
Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 6 и 7 февраля с московской командой «Крылатское-Динамо».
Фото с сайта www.sportrk.ru
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