«Строитель» нанес два поражения команде «Волга-Черемшан»

«Строитель» и ульяновская команда «Волга-Черемшан» провели в Ульяновске 18 и 19 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:7. До перерыва Юрий Маринов дважды поразил ворота хозяев, которые ответили одним точным ударом. Во второй половине встречи сыктывкарцы реализовали еще пять голевых моментов. Три забитых мяча на счету Сергея Шебонкина, Ю.Маринова и Владимира Власюка. А Михаил Селедков оформил дубль. Гол хоккеиста «Волги-Черемшан» на 77-й минуте стал последним в этом матче.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 0:2. Оба мяча влетели в сетку ульяновской команды во втором тайме. Их авторами стали Александр Воюшин и Дмитрий Евтюшин. Павел Курочкин не реализовал пенальти.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 6 и 7 февраля с московской командой «Крылатское-Динамо».

Фото с сайта www.sportrk.ru