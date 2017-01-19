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Четверг, 19 января 2017, 13:38
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13:38
«Строитель» нанес два поражения команде «Волга-Черемшан»

Сыктывкарцы выиграли десять последних матчей.

«Строитель» и ульяновская команда «Волга-Черемшан» провели в Ульяновске 18 и 19 января два матча всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. Первая встреча завершилась со счетом 2:7. До перерыва Юрий Маринов дважды поразил ворота хозяев, которые ответили одним точным ударом. Во второй половине встречи сыктывкарцы реализовали еще пять голевых моментов. Три забитых мяча на счету Сергея Шебонкина, Ю.Маринова и Владимира Власюка. А Михаил Селедков оформил дубль. Гол хоккеиста «Волги-Черемшан» на 77-й минуте стал последним в этом матче.

Во втором поединке сыктывкарцы выиграли со счетом 0:2. Оба мяча влетели в сетку ульяновской команды во втором тайме. Их авторами стали Александр Воюшин и Дмитрий Евтюшин. Павел Курочкин не реализовал пенальти.

Следующие матчи «Строитель» проведет на выезде 6 и 7 февраля с московской командой «Крылатское-Динамо».

Фото с сайта www.sportrk.ru

Владилен Олофинский
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Ульяновск
Спорт
Социум
СтроительВолга-Черемшанхоккей с мячом
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Комментарии

serega
19.01.2017 - 14:29
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«Строитель» продолжает лидировать в чемпионате, набрав 45 очков после 18 игр. У идущего вторым «Мурмана» 34 очка, но и сыграно на четыре поединка меньше. 31 очко и 12 встреч у красногорского «Зоркого».

Во многом на итоговое распределение мест повлияют домашние поединки «Строителя» соперниками, намеченные на февраль.

ЛЕНЬ
19.01.2017 - 14:30
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Хоккейный клуб «Строитель», администрация республиканской СШОР №1 и Федерация хоккея с мячом Республики Коми обратились сегодня,19 января, к любителям спорта с призывом выйти на субботник.

22 января в Сыктывкаре пройдет матч за Суперкубок России по хоккею с мячом, в котором встретятся хабаровский «СКА-Нефтяник» и красноярский «Енисей». Сильный снегопад, обрушившийся на город, замел трибуны и поле. И если со льдом работники стадиона справятся самостоятельно, то на трибуны просто не хватает людских ресурсов.

Болельщиков и просто всех неравнодушных призывают прийти в субботу, 21 января, к 10-00 на Республиканский стадион. Всем, кто придет без своего инвентаря (лопат), он будет выдан.

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