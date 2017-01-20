В Сыктывкаре введут около 20 разновидностей электронных билетов на автобусы

На прямой линии в общественной приемной главы Коми 20 января генеральный директор «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1» Александр Рукавишников рассказал, что систему электронных билетов в городе планируют ввести уже в 2017 году.

По его словам, так как теперь всеми перевозками города занимается одна организация, прийти к новой системе будет проще. Более того, он считает, что перенимать опыт Кирова, где кондукторы обилечивают пассажиров обычным способом, а также носят с собой портативные валидаторы, в Сыктывкаре применять не нужно. Лучше сразу полностью перейти от кондукторов к использованию стационарных валидаторов (снимают со счета деньги за поездку поездки и показывают, сколько средств осталось на счету). Кроме того, вероятнее всего, в сыктывкарских автобусах будет использоваться система турникетов, которые будут пропускать только оплативших проезд пассажиров. Это технически возможно сделать практически во всех машинах компании.

Кондукторов, которых на предприятии более 200 человек, сократят. Часть из них переучат для работы в ревизионных группах: они с портативными валидаторами будут проверять, все ли пассажиры оплатили проезд.

Приобрести карточки и пополнить счет можно будет там же, где сейчас продают социальные проездные. Для гостей города и тех, кто автобусами пользуется редко, водитель будет продавать одноразовые карточки, но по более высокой цене за поездку. Это связано с тем, что продажа карты – дополнительная работа для водителя.

Что касается постоянных пользователей общественного транспорта, для них будут предусмотрены разные виды продуктов: около 20 типов проездных: для школьников, студентов, льготников. Будет работать система скидок, действующая по принципу «чем больше ездишь, тем меньше платишь».

«Сейчас мы отправили документы в комиссию по тарифам, чтобы изменить существующую цену на билет. Так как мы хотим платить достойную зарплату своим сотрудникам, естественно, мы будем отстаивать максимальный размер тарифа. Но не больше 25 рублей, – сказал А.Рукавишников. – Повышение тарифа, скорее всего, произойдет после 1 марта».

Изменятся и остановки города. В течение первого квартала этого года все таблички с расписанием маршрутов заменят на новые. Над их макетом сейчас работает художник, который старается сделать таблички в соответствии с требованиями закона, но более удобными. Как минимум, будет использоваться более крупный формат. В дальнейшем, когда все сто процентов автобусов будут оборудованы системой ГЛОНАСС, информацию о том, где находятся автобусы и с каким интервалом движутся смогут отслеживать сотрудники мэрии и ее посетители. Затем остановки с большим пассажиропотоком оборудуют системой «Умная остановка», которая сообщает, сколько ждать следующего автобуса нужного маршрута. Не отрицает А.Рукавишников и то, что, возможно, будет создано мобильное приложение, которое позволит отследить движение транспорта.

Фото из «Живого Журнала» martin