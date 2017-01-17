Игра в монополию: какими теперь будут автобусные перевозки в Сыктывкаре

Что изменится после победы одного предприятия в конкурсе на все городские перевозки.

В декабре 2016 года администрация столицы Коми объявила торги: разыгрывалось два лота по несколько городских маршрутов в каждом. По словам исполняющего обязанности мэра Владимира Голдина, в конкурсе участвовало четыре предприятия: «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1», «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №19», «Верес» и «Гермес». Оба аукциона затянулись – один до 3-го, другой до 13 января. В итоге оба их выиграло «САТП №1», которое и будет теперь заниматься организацией перевозок по всем городским маршрутам. Контракты с предприятием администрация заключает на два года. Их итоговая цена – 3,15 миллиона и 3,65 миллиона рублей.

«Все маршруты города мы традиционно делили на два лота, чтобы создать конкурентную среду. В этот раз добиться этого не получилось, – сказал В.Голдин. – К монополии на этом рынке я отношусь отрицательно. Но это уже произошло. Давить на победителей конкурса мы не имеем права, да это и не в моих правилах. Поэтому будем работать в правовом поле: многие вопросы регулирует антимонопольное законодательство. Кроме того, «САТП №1» через учредителя – «Комиавтотранс» – принадлежит правительству региона. Значит, вести переговоры можно и на этом уровне».

На общегородской планерке 17 января заместитель гендиректора «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1» Дмитрий Чепурнов заверил, что организация справится с поставленной задачей. На линии будет выходить больше 230 автобусов. Часть из них арендуют у компании «Гермес», которая не выиграла на торгах в этот раз, и других индивидуальных предпринимателей. «Так как на этом предприятии высвобождается большое число водителей и кондукторов, мы принимаем их на работу на те же позиции», – добавил Д.Чепурнов.

В.Голдин поручил проследить за тем, чтобы трудовые отношения с бывшими сотрудниками «Гермеса» заключали официально.

Замруководителя «САТП №1» рассказал, что предприятие планирует постепенно обновлять автопарк (большая часть машин работает уже больше 8-10 лет), устанавливать во всех автобусах автоинформаторы, оповещающие об остановке, оборудование ГЛОНАСС, а также переходить к использованию электронных билетов и созданию «умных остановок» (с использованием табло, на которых указывается, когда прибудет автобус).

«Надо будет оптимизировать и маршрутную сеть. Это касается автобусов, которые на 60 и более процентов повторяют путь друг друга. Кроме того, на направлениях с низкой загрузкой мы хотим использовать небольшие автобусы, чтобы снизить издержки», – рассказал Д.Чепурнов.

Также компания отправила в комитет по тарифам пакет документов с просьбой поднять стоимость билетов до 23-25 рублей. По словам представителя компании, это связано с ростом цен на топливо – основной строкой затрат предприятия.

«Рост тарифов неизбежен, – сказал В.Голдин. – Но задача администрации не позволить, чтобы он был необоснованным. Мы проверим документы, которые компания отправила в комитет по тарифам, и выскажем свою позицию на основании проведенного анализа в защиту горожан».

«САТП №1» обратит внимание на безопасность пассажиров. Эжвинскими маршрутами №№ 18 и 54 теперь занимается одно предприятие. Несмотря на то что зарплаты водителей зависят от того, сколько пассажиров они перевезли, Д.Чепурнов заверил, что гонок автобусов больше не будет. «Мы изменили интервалы между этими маршрутами, они будут ходить друг за другом, а не одновременно прибывать к остановкам. Кроме того, они теперь в ведении одного предприятия. Наши водители ежемесячно сдают экзамены на знание правил дорожного движения. Полагаем, такие ситуации больше не повторятся», – сказал он.

Жалобы на обслуживание, чистоту в салонах и интервалы между автобусами по-прежнему можно оставлять на горячей линии предприятия. Ее телефон: 56-56-98. По вопросам работы предприятия можно обратиться по телефону 21-05-04.

Если «САТП №1» не будет справляться с обязанностями, взятыми по выигранному контракту, по словам В.Голдина, вопросы о его продлении будут переданы юристам.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Сыктывкара