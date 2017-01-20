В этом году в Сыктывкаре может появиться до 50 новых автобусов

Жители столицы Коми часто жалуются на старые, обшарпанные и грязные автобусы. Чтобы хотя бы частично решить эту проблему, «Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1» планирует в этом году приобрести новые автобусы. Об этом на прямой линии в общественной приемной главы региона 20 декабря рассказал гендиректор предприятия Александр Рукавишников.

«К сожалению, обновить автопарк, который сейчас состоит из более чем 200 автобусов, за раз невозможно. Например, за каждый взятый в лизинг автобус НЕФАЗ мы платим по 150 тысяч рублей в месяц. А их – 40 штук. Представьте, если бы мы платили такую сумму за все 200 машин? – предложил А.Рукавишников. – Несмотря на это мы планируем частично обновить автопарк и в этом году. Еще не знаем, будет это 30 или 50 машин. И не знаем, какими они будут. Хотелось бы, чтобы это были автобусы одного производителя. Но федеральный закон о госзакупках не дает нам возможности прописывать подобные условия в техзадании».

Он также отметил, что с эксплуатацией НЕФАЗов тоже возникают трудности. Например, чтобы заправить их газом на единственной в Сыктывкаре заправке в местечке Дырнос, пришлось нанять ночного водителя-перегонщика, который за ночь заправляет там все машины. «Эта заправка уже морально устарела, и переоборудовать ее невыгодно. Но через год-полтора в черте города должна появиться новая газозаправочная станция. Где именно ее построят, пока не решено: либо около нашего предприятия, либо на улице Колхозной, - рассказал гендиректор «САТП №1». – Несмотря на все сложности эксплуатация НЕФАЗов дает некоторую экономию. Кроме того, газ все же остается самым экологически чистым топливом, которое еще и прекрасно чувствует себя в наши морозы до минус 40 градусов».

Тем не менее, сказать точно, какие автобусы появятся на дорогах столицы Коми и будут ли они использовать газомоторное топливо, А.Рукавишников затруднился.

Фото Елены Кабаковой