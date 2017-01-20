КомиОнлайн

Новости

Пятница, 20 января 2017, 15:14
  • 92
  • 0
  • 1

15:14
В Сыктывкаре хотят запустить круглосуточный автобус до Эжвы

Ночью билет будет стоить дороже.

На прямой линии в общественной приемной главы Коми 20 января гендиректор «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1» Александр Рукавишников рассказал, что после перерыва на каникулы вновь по городу начал курсировать автобус №33, который ходит по маршруту: автовокзал в Давпоне – Сыктывкарский фанерный комбинат (Эжва). Микроавтобус останавливается не на каждой остановке, то есть выполняет функцию экспресса. В основном он рассчитан на сотрудников предприятия, которым так удобнее добираться до работы и обратно.

Изначально 33-й разыгрывался как маршрут с нерегулируемым тарифом. То есть перевозчик, выигравший лот, может установить любую цену за билет. Сейчас, по словам А.Рукавишникова, поездка в нем стоит 25 рублей.

«Мы рассматриваем возможность сделать 33-й автобус круглосуточным. Эжва – густонаселенный район города. Порой из Сыктывкара нужно выехать и ночью. Чтобы закрыть это направление мы хотим сделать маршрут круглосуточным, но ночью цену билета сделать выше. Например, 50 рублей. В любом случае, населению это будет дешевле, чем услуги такси», - рассказал гендиректор «САТП №1».

Маршрут №22, который должен ходить из Верхней Максаковки до торгово-развлекательного центра «Макси», пока не работает. По словам А.Рукавишникова, диспетчерская служба предприятия, которая занимается составлением расписания, в настоящее время перегружена. В дальнейшем этот автобус, цены на билеты в который также будет регулировать перевозчик, планируют все же запустить.

Фото с сайта steynfamily.com

Елена Кабакова
Версия для печатиВерсия для печати
СыктывкарЭжва
Общество
Социум
автобусмаршрутПассажирские перевозкимикроавтобус
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Поиск работы

Врач акушер-гинеколог
Санталь 23 (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Водитель-экспедитор кат. В и С
Виктория (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Руководитель отдела продаж
Комитекс ЛИН (Сыктывкар)

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Январь 2017
 
Реклама

Последние комментарии

Slave slut:
внутри себя...мммм...как это приятно ощущать кого-то или что-то внутри себя....
20.01.2017 - 15:21
Перейти к новости
ну и дела:
Предположительно, причиной страшного поступка стали психологические проблемы.
20.01.2017 - 15:07
Перейти к новости
Пудрим носик:
наркота стала качественнее, не китайская
20.01.2017 - 14:58
Перейти к новости
зэка:
в СИЗО какой бардак творится? Оттуда никакая информация вообще не утекает, а значит там можно делать что угодно
20.01.2017 - 14:54
Перейти к новости
повелитель:
а мне пофигу пусть выкладывают снимки, только реклама будет и девчонки набегут сразу) отбоя не будет
20.01.2017 - 14:36
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика