В Сыктывкаре хотят запустить круглосуточный автобус до Эжвы

На прямой линии в общественной приемной главы Коми 20 января гендиректор «Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1» Александр Рукавишников рассказал, что после перерыва на каникулы вновь по городу начал курсировать автобус №33, который ходит по маршруту: автовокзал в Давпоне – Сыктывкарский фанерный комбинат (Эжва). Микроавтобус останавливается не на каждой остановке, то есть выполняет функцию экспресса. В основном он рассчитан на сотрудников предприятия, которым так удобнее добираться до работы и обратно.

Изначально 33-й разыгрывался как маршрут с нерегулируемым тарифом. То есть перевозчик, выигравший лот, может установить любую цену за билет. Сейчас, по словам А.Рукавишникова, поездка в нем стоит 25 рублей.

«Мы рассматриваем возможность сделать 33-й автобус круглосуточным. Эжва – густонаселенный район города. Порой из Сыктывкара нужно выехать и ночью. Чтобы закрыть это направление мы хотим сделать маршрут круглосуточным, но ночью цену билета сделать выше. Например, 50 рублей. В любом случае, населению это будет дешевле, чем услуги такси», - рассказал гендиректор «САТП №1».

Маршрут №22, который должен ходить из Верхней Максаковки до торгово-развлекательного центра «Макси», пока не работает. По словам А.Рукавишникова, диспетчерская служба предприятия, которая занимается составлением расписания, в настоящее время перегружена. В дальнейшем этот автобус, цены на билеты в который также будет регулировать перевозчик, планируют все же запустить.

Фото с сайта steynfamily.com