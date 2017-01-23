Ради компенсации за садик родителям в Коми придется подтвердить доходы

С 1 февраля 2017 года компенсацию родительской платы за посещение детского сада в Коми будут предоставлять с учетом критерия нуждаемости. Право на нее получит один из родителей (законных представителей), внесших плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей дошкольной организации.

Напомним, в начале декабря стало известно, что Минобраз Коми разработал законопроект, вводящий четыре критерия нуждаемости при предоставлении компенсаций родителям: признание семьи малоимущей; наличие у семьи статуса многодетной; наличие двух детей, одновременно посещающих садики; наличие детей с ограниченными возможностями здоровья. Если бы такие ограничения ввели, то компенсации лишились бы почти половина из 51,6 тысячи получателей. Освободившиеся в этом случае 106 миллионов рублей, обещали оставить в отрасли и направить на помощь молодым семьям в приобретении жилья, а также на укрепление материально-технической базы образовательных организаций. В общественной палате отрицательно отнеслись к такому законопроекту Минобраза, в социальных сетях и в комментариях на сайтах СМИ пользователи также критиковали решение сэкономить на детях.

После совместной работы правительства республики с депутатами и общественниками на сессию Госсовета был внесен законопроект, учитывающий вместо четырех всего один критерий нуждаемости: право на компенсацию имеют те, чей среднедушевой доход не превышает полуторной величины прожиточного минимума, установленного в регионе. По данным Минобраза, попадут в категорию получателей компенсации 42 тысячи семей. То есть льготы лишат в основном семьи, которые способны прокормить ребенка без льгот. После бурного обсуждения в Госсовете законопроект приняли 15 декабря прошлого года.

В общественной приемной главы Коми 23 января озвучили список документов и необходимый минимум дохода семьи, претендующей на данную льготу. Именно это и интересовало позвонивших на прямую линию по заявленной теме.

Первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики региона Вероника Лесикова объяснила, что в соответствии с разработанным проектом постановления родителям и опекунам детей, посещающим садик, необходимо в дополнение к тем документам, которые ранее представлялись в учреждения дошкольного образования для назначения компенсации части родительской платы, представить сведения, подтверждающие уровень доходов семьи.

Так, уже в феврале родителям в садик, либо в управление образования муниципалитета необходимо принести:

- заявление о предоставлении компенсации;

- копии паспортов родителей (законных представителей) и граждан старше 14 лет;

- копии свидетельств о рождении детей, младше 14 лет;

- копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна;

- в случае наличия у семьи статуса малоимущей, нужна соответствующая справка из органа соцзащиты, для всех остальных семей – справки, подтверждающие доходы членов семьи за последние 12 календарных месяцев. Для работающих – это справка формы 2-НДФЛ, для пенсионеров – из Пенсионного фонда, для студентов – справка о сумме стипендии. Доходы индивидуальных предпринимателей учитываются за календарный год, предшествующий году подачи заявления.

Как уточнила В.Лесикова, справку о составе семьи предоставлять не нужно, бабушки и дедушки, проживающие с детьми и внуками, учитываются, только если они являются опекунами или законными представителями. Всем, кто предоставит документы до 1 мая, компенсацию начислят и за предыдущие месяцы, начиная с 1 февраля. Право на льготу будет действовать один год, в случае с малоимущими семьями – на период действия справки.

Обращаться за компенсацией можно в любой месяц года. «Например, если в начале года, человек понял, что доход его семьи превышает среднедушевой и он не претендует на компенсацию, а спустя полгода ситуация изменилась и его доходы снизились, - пояснила замминистра. – Однако, если человек трудоустроен неофициально и не может подтвердить свои доходы, коменсацию ему не получить».

По словам В.Лесиковой, Минобраз Коми подготовил специальные памятки для садиков и родителей, а также таблицы для расчетов для управлений образования. К 1 февраля информация будет доведена до руководителей всех дошкольных учреждений в республике. Более того, родителей будут извещать адресно, поскольку это муниципальная услуга, и они вправе знать об изменениях и возможностях, которые у них есть. «Ряд субъектов Российской Федерации пошли по пути предоставления данной компенсации только малоимущим семьям, в республике же предусмотрены более выгодные условия», - заверила она.

Примеры размеров совокупного дохода в рублях в месяц в семьях, имеющих право на компенсацию родительской платы за детский сад в Коми:

Количество членов семьи (всего) трудоспособные дети Совокупный доход семьи (Воркута, Инта, Печора, Усинск, Ижемский и Усть-Цилемский районы) Совокупный доход семьи (Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта, Койгородский, Корткеросский, Княжпогостский, Прилузский, Сыктывдинский, Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский районы) 2 1 1 42 936 35 943 3 2 1 64 345,5 54 621 3 1 2 64 462, 53 208 4 2 2 85 872 71 886 4 1 3 85 989 70 473 5 2 3 107 398,5 89 151 6 2 4 128 925 106 416

*** Согласно российскому закону об образовании, размер компенсации должен быть не менее 20 процентов среднего размера родительской платы за садик на первого ребенка, не менее 50 процентов – на второго ребенка и не менее 70 процентов – на третьего ребенка и последующих детей. В Коми установлены именно такие величины.

*** В Коми с 1 октября средний размер родительской платы вырос на 5,5 процента, он применяется для расчета суммы компенсации.

Фото пресс-службы главы Коми