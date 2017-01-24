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Вторник, 24 января 2017, 16:07
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16:07
Фермер из Усть-Цилемского района открыла коровник на грант от федеральных и региональных властей

В селе Коровий Ручей появилась семейная ферма на 50 голов.

Хозяйство Лидии Каневой стало участником подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» и в 2016 году получило грант на развитие семейной животноводческой фермы в шесть миллионов рублей. Из них 3,1 миллиона рублей - средства республиканского бюджета, 2,9 миллиона рублей - федерального бюджета, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка в Коми.

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В новом коровнике используются современные оборудование и технологии, позволяющие создать наиболее комфортные условия содержания животных, что послужит увеличению объемов надоя молока и повышению качества молочной продукции.

«Приоритетным направлением сельскохозяйственной отрасли региона является молочное скотоводство. И сейчас вкладывается немало времени, сил и средств в его развитие. Современная ферма внутри максимально механизирована. Корма раздаются мобильным кормораздатчиком, доение осуществляется в молокопровод, процессы механизированы. Это значительно снижает объем ручного труда и повышает производительность фермы в целом. Появление подобных объектов - наглядный пример того, что животноводческая отрасль продолжает развиваться даже в отдаленных северных районах», - отметил заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

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Он также отметил, планируя развитие производства, ведомство считает важным внедрять не только крупные высокотехнологичные комплексы, но и малые проекты. «В районах, где нет крупных предприятий, должны быть построены небольшие современные фермы с поголовьем до 200 голов дойного стада. Это позволит обеспечить свежей молочной продукцией детские сады и больницы, местное население. Такую совместную с муниципалитетами задачу мы ставим себе на 2017 год. Мы намерены всячески поддерживать инициативы внутри районов», - подчеркнул А.Князев.

Фото с сайта mshp.rkomi.ru

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КомиУсть-Цилемский район
Общество
Социум
Сельское хозяйствокоровникгрант
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