Пациенты поликлиники в Ухте неделями ждут результатов флюорографии

Активисты Общероссийского народного фронта в Коми узнали, что в ухтинской поликлинике №2 пациенты до месяца не могут получить результаты проведенной флюорографии. С жалобой к общественникам обратились сами граждане, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

По их словам, чтобы получить справку, необходимо написать личное заявление на имя главного врача с просьбой выдать результаты обследования, которое будет предоставлено через месяц. Однако в случае платного прохождения флюорографии результаты выдают немедленно.

При этом в поликлинике ссылаются на приказ Министерства здравоохранения России от 29 июня 2016 года №425н «Об утверждении Порядка ознакомления пациента либо его законного представителя с медицинской документацией, отражающей состояние здоровья пациента». Однако в этом документе речь не идет о выдаче результатов обследования – справок, а говорится о возможности ознакомления пациента со своими медицинскими документами по его запросу. Ответ на такой запрос регламентируется требованиями законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан России, где действительно речь идет о сроках рассмотрения до одного месяца.

По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» в Коми Ольги Федуловой, выдача справки и ознакомление с документацией – это совершенно разные вещи.

Сигналов от пациентов других поликлиник республики о практике, которую ввели в Ухте, пока нет, говорится в пресс-релизе. «Дискриминация пациентов при прохождении медицинского обследования в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно, недопустима. Это является почвой для серьезных злоупотреблений и нарушает права пациентов», – подчеркнула О.Федулова.

Она сообщила, что Народный фронт в Коми обратился в министерство здравоохранения региона с просьбой разобраться в ситуации в поликлинике №2 Ухты и защитить права пациентов, добавив, что ОНФ будет держать этот вопрос на контроле. «Если в Коми имеются еще аналогичные случаи с затягиванием выдачи результатов медицинских исследований, просим граждан сообщать об этом в ОНФ», – призвала представитель О.Федулова.

Фото пресс-службы администрации Ухты