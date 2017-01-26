В Коми перевыполнили план по жилищному строительству

Последний раз такие большие объемы введенного жилья были полтора десятилетия назад.

Как сообщает Комистат, за 2016 год застройщики сдали 232,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. За 12 месяцев введено в строй 4579 квартир, то есть почти на 800 больше, чем в 2015-м.

За счет собственных средств население в прошлом году построило более трехсот домов. Их площадь составила 45,2 тысячи «квадратов», это на 14,2 процента больше, чем было в предыдущем году.

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра в домах, построенных в 2016 году, составила 38 тысяч рублей, а в 2015 году она составляла 42,7 тысячи.

Ввод жилья в 2013-2016 годы (тыс кв м на конец каждого месяца)

*** В 2016 году по пессимистическому прогнозу в республике должны были ввести в строй 185 тысяч квадратных метров жилья, по оптимистическому, на который и ориентировались в правительстве Коми, – 205 тысяч. Получается, что план перевыполнен на 14 процентов. При этом глава Минстроя Коми, подводя итоги еще 2015 года, заявлял о достижении таких высоких темпов жилищного строительства впервые за последние 15 лет.

Планы на 2017 год предусматривают ввод 228 тысяч квадратных метров жилья, эта цифра содержится в стратегии социального и экономического развития Коми до 2020 года.

Динамика ввода жилья

Ввод жилья Год Квартиры Жилые дома 2016 4579 348* 2015 3788 394 2014 2824 416 2013 2423 435 2012 1342 449 2011 1978 497 2010 1234 512 2009 1700 576 2008 2036 797 2007 2243 580 2006 2683 2005 2651

*за 11 месяцев

Фото Игоря Соколова