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Четверг, 26 января 2017, 16:01
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16:01
В Коми перевыполнили план по жилищному строительству

Последний раз такие большие объемы введенного жилья были полтора десятилетия назад.

Как сообщает Комистат, за 2016 год застройщики сдали 232,9 тысячи квадратных метров жилья, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. За 12 месяцев введено в строй 4579 квартир, то есть почти на 800 больше, чем в 2015-м.

За счет собственных средств население в прошлом году построило более трехсот домов. Их площадь составила 45,2 тысячи «квадратов», это на 14,2 процента больше, чем было в предыдущем году.

Средняя фактическая стоимость одного квадратного метра в домах, построенных в 2016 году, составила 38 тысяч рублей, а в 2015 году она составляла 42,7 тысячи.

Ввод жилья в 2013-2016 годы (тыс кв м на конец каждого месяца)

*** В 2016 году по пессимистическому прогнозу в республике должны были ввести в строй 185 тысяч квадратных метров жилья, по оптимистическому, на который и ориентировались в правительстве Коми, – 205 тысяч. Получается, что план перевыполнен на 14 процентов. При этом глава Минстроя Коми, подводя итоги еще 2015 года, заявлял о достижении таких высоких темпов жилищного строительства впервые за последние 15 лет.

Планы на 2017 год предусматривают ввод 228 тысяч квадратных метров жилья, эта цифра содержится в стратегии социального и экономического развития Коми до 2020 года.

Динамика ввода жилья

Ввод жилья

Год

Квартиры

Жилые дома

2016

4579

348*

2015

3788

394

2014

2824

416

2013

2423

435

2012

1342

449

2011

1978

497

2010

1234

512

2009

1700

576

2008

2036

797

2007

2243

580

2006

2683

 

2005

2651

 

*за 11 месяцев

Фото Игоря Соколова

Игорь Соколов
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Строительствожильеновостройки
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