Юношеские сборные по хоккею с мячом из пяти стран поборются за Кубок мира в Сыктывкаре

На торжественной церемонии вечером 26 января после лазерного шоу присутствующих познакомили с землей коми и российским колоритом. Олени, белые птицы, березовая листва, «калинка-малинка», караваи с солью промелькнули в выступлениях местных ансамблей, танцевальных групп и приезжих коллективов на сцене и на льду. В танце даже удалось изобразить хоккейный матч.

Зрителей приветствовали учащиеся местной спортивной школы по хоккею с мячом. Показали себя и самые юные хоккеисты, которые делают первые шаги на льду. Не обошлось без падений. Потом выкатились юноши и профессионалы из сыктывкарской команды «Строитель». Также единственная в городе девочка-хоккеистка добравшись до центра площадки помахала клюшкой и, сняв шлем, эффектно встряхнула косичками. Ей символично передал талисман в виде плюшевого медведя заслуженный тренер и мастер спорта Равиль Мухаметзянов.

Глава Коми Сергей Гапликов поприветствовал команды и открыл соревнования. «Дорогие участники, болельщики, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров объявляю открытым!», - сказал он с оговоркой. Трибуны зашумели и заапплодировали в ответ. Он отметил, что за последние 30 лет – это первое в регионе международное соревнование столь высокого уровня, принимать которое огромная честь. «Мы все станем свидетелями ярких баталий, испытаем незабываемые спортивные эмоции. Я искренне желаю всем участникам проявить свои самые лучшие качества, волю к победе и бойцовский характер. Пусть победит сильнейший! Да здравствует русский хоккей!», - добавил С.Гапликов.

Технический делегат международной федерации хоккея с мячом сообщил, что заинтересованные лица прилагают все усилия, чтобы этот вид спорта включили в программу Олимпийских игр. Скоро состоится важнейшее заседание по этой теме, на котором и примут решение. Любители хоккея с мячом надеятся, что их команды уже смогут участвовать на соревнованиях в Пекине в 2022 году, а в 2026 году русский хоккей станет олимпийским видом спорта, потому что он этого заслуживает.

Также ведущий зачитал напутствие министра спорта России Павла Колобкова.

Участниками первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет станут сборные России, Казахстана, Швеции, Норвегии и Финляндии. Матчи основной сетки соревнований проведут на стадионе спортшколы олимпийского резерва №1 (республиканский стадион) 27 и 28 января, игры финальной стадии - 29 января. Для зрителей и болельщиков вход на стадион будет бесплатным.

Первыми на лед 27 января в 10:00 выйдут сборные России и Норвегии. В 12:00 сыграют команды Швеции и Казахстана, в 14:00 - Норвегии и Финляндии, в 18:00 - России и Швеции, в 20:00 - Казахстана и Финляндии.

На следующий день в 10:00 состоятся встречи сборных Казахстана и России, в 12:00 - Финлядии и Швеции, в 14:00 - Норвегии и Казахстана, в 18:00 - Финляндии и России, в 20:00 - Швеции и Норвегии.

В последний день соревнований 29 января с 10:00 до 14:00 пройдут полуфинальные матчи. Поединок за третье место намечен на 16:00, финальная игра — на 18:00. После церемонии закрытия соревнований, которая начнется в 20:00, в фойе стадиона болельщики смогут получить автографы членов команд.

Во время первенства на стадионе установят пункты обогрева и организуют торговлю национальными сувенирами. В перерывых между таймами будет работать полевая кухня с кашей и чаем. Пришедшие на стадион станут участниками лотереи. Им на входе выдадут отрывные пронумерованные купоны, по которым затем разыграют призы: клюшки с автографами команд-участниц турнира и сертификаты в спортивный магазин.

Летом 2016 года исполком международной федерации бенди (FIB) утвердил Сыктывкар основной площадкой для проведения состязаний среди юниоров-мужчин в 2017 году. Заявка Сыктывкара была поддержана министерством спорта и федерацией хоккея с мячом России. В связи с этим в столице республики Коми начали масштабную подготовку и ремонт стадиона. На спортивном объекте решили обновить трибуны, табло, раздевалки и спортивные залы. В течение 2017 года на стадионе установят новые бортики, ворота и защитные сетки, также в планах покупка новой льдозаливочной машины.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров не старше 19 лет - регулярный международный турнир. Его проводили четыре раза с 2010 года в России, Финляндии, Норвегии и Швеции. Победителями соревнований по два раза становились сборные России и Швеции.

Фото и видео Владилена Олофинского