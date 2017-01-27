Следственные действия по «делу Гайзера» завершены

Следственный комитет России завершил следственные действия в отношении экс-главы республики Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении. Об этом «Интерфаксу» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР в отдельное производство выделены уголовные дела в отношении 16 обвиняемых, совершавших преступления в составе преступного сообщества, действовавшего в Республике Коми. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210, 159, пунктами а, б части 4 статьи 174.1, частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса («Организация и участие в преступном сообществе», «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денежных средств, полученных в результате совершения преступления», «Получение взятки»), – сказала С.Петренко.

По ее словам, в настоящий момент следственные действия в отношении В.Гайзера и его подельников завершены. «Следователи продолжают устанавливать иные эпизоды преступной деятельности соучастников, а также местонахождение лиц, которые скрылись от правоохранительных органов и находятся в розыске», – добавила она.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было создано в 2006 году. Им руководили В.Гайзер, бывший глава Коми и сенатор от региона Владимир Торлопов, советник В.Гайзера Александр Зарубин, заместитель главы республики Александр Чернов и «финансист-технолог» Валерий Веселов. «Руководители и участники сообщества совершали преступления, направленные на завладение высокорентабельными предприятиями региона, либо установление контроля над ними с целью незаконного обогащения», – сказала С. Петренко.

Как полагает следствие, в результате преступных действий республике был нанесен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей. «Приняты меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и арестовано имущество на эту сумму», – сообщила представитель СКР.

По данным СКР, фигуранты дела получили взятки на сумму около 200 миллионов рублей. «Следствием установлен ряд фактов получения взяток участниками сообщества. В 2013 году они получили от предпринимателя Е.Самойлова в качестве взятки за общее покровительство две 25-процентные доли стоимостью 160 миллионов рублей в уставном капитале ООО «Автоцентр», – сказала С.Петренко. Эти доли были переоформлены на подконтрольное А.Чернову юридическое лицо ООО «Отель-Сервис» и таким образом легализованы.

«В 2008 году Вячеслав Гайзер способствовал назначению А.Сердитова директором ОАО «Сыктывкарский ЛВЗ». В обмен на это он и его сообщники в период с 2009 по 2015 годы получили в качестве взяток от Сердитова 37,5 миллиона рублей», – рассказала представитель следствия. Александр Сердитов обвиняется в злоупотреблении полномочиями, растрате и взяточничестве, он находится под арестом.

«Длительный срок расследования уголовного дела вовсе не связан с отсутствием доказательств или непониманием следствием обстоятельств преступлений, как это пыталась публично представить сторона защиты. Напротив, у следствия давно сформировано четкое понимание и общая картина совершенных преступлений. Однако с учетом объема дела, давности и тяжести преступлений, длительного периода их совершения и межрегионального характера преступной деятельности сообщества, количества фигурантов и необходимости проведения сложных экспертных исследований, срок следствия вполне оправдан», – заключила С.Петренко.

В.Гайзер вины не признает.

*** 19 сентября 2015 года следственный комитет России сообщил о задержании 19 высших чиновников и крупных предпринимателей из Коми, которые, по версии следствия, организовали преступную группировку. В.Гайзер был арестован 20 сентября. Срок ареста несколько раз продлевали, увеличивали и срок расследования дела. Фигурантам дела инкриминируются незаконные сделки с государственными долями в региональных предприятиях, а также мошеннические приватизационные схемы «на протяжении целого ряда лет». Сначала ущерб от деятельности подозреваемых оценивали в миллиард рублей, даже арестовали счета на 500 миллионов. В течение года правоохранительные органы занимались возвращением выведенных активов в государственную собственность, этот процесс продолжается до сих пор. Удалось вернуть контрольные доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Республиканская генерирующая компания», «Энергосервис Коми», «Энерготрейд». Общая сумма активов предприятий составляет более 3 миллиардов рублей. В настоящее время проводится работа по возврату в республиканскую собственность активов, ранее отчужденных Фондом поддержки инвестиционных проектов Коми. Среди них – птицефабрика «Зеленецкая», «Горнорудная компания», «Автодор Коми», Единый расчетный центр в Воркуте, «Коми дорожная компания» и «Комидорресурс», «Здравницы Республики», сообщает пресс-служба главы Коми.

Фото Валерия Шарифулина, ТАСС