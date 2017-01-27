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Пятница, 27 января 2017, 17:48
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17:48
Экс-полицейских в Коми обвинили во взятке за отказ в возбуждении уголовного дела

В результате они сами стали фигурантами дела.

Как сообщили «КомиОнлайну» в прокуратуре Усть-Вымского района, районный отдел следственного управления СК по Коми в октябре 2016 года возбудил уголовное дело в отношении оперуполномоченных группы экономической безопасности и противодействия коррупции усть-вымской полиции. Их заподозрили в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

При расследовании дела установлено, что два сотрудника полиции в 2014-2016 годах знали о хищении госимущества и за денежное вознаграждение от лица, которое предпринимало эти незаконные действия, во время процессуальных проверок неоднократно принимали решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Обоих подозреваемых задержали в октябре. На тот момент один из них уже не являлся сотрудником полиции Усть-Вымского района, а второго уволили после возбуждения дела. Им предъявлены обвинения.

В настоящее время продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Фото Владилена Олофинского

Владилен Олофинский
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КомиУсть-Вымский район
Криминал
Социум
ПолицияКоррупцияХищение
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