В Коми разрешат без торгов выделять землю казакам

В земельном кодексе говорится, что торги не проводятся при выделении земельного участка казачьим обществам, внесенным в государственный реестр, для ведения сельского хозяйства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих объединений. Порядок предоставления наделов определяется региональными законами.

В республике этот вопрос не урегулирован. Но в Государственный Совет внесен законопроект, дающий основания для выделения земли казакам. Предлагается без торгов предоставлять участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, но за пределами населенных пунктов, для сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ. Рассмотрение законопроекта состоится 16 февраля. В случае его принятия придется утвердить порядок выделения земли и установить размеры участков.

В октябре 2016 года Госсовет уже вносил в республиканский закон поправки, в результате чего получили право на землю без торгов религиозные организации (также для ведения сельского хозяйства). Кроме того, было разрешено предоставлять землю, находящуюся в республиканской или муниципальной собственности, без торгов в случае, если на ней хотят построить объект социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

*** В Коми действуют казачьи организации и казачьи общества. Одни входят в государственный реестр, другие – нет. Реестровых всего три, их объединяет представительство Терского войскового казачьего общества в Сыктывкаре, атаман – Виталий Вдовин.

Нереестровые представлены 11 общественными организациями. Они объединены в Особый северный казачий округ, атаман – Евгений Макин.

По данным Миннаца, казаки в Коми активно взаимодействуют с епархиями, участвуют в общественно значимых мероприятиях, организовывают встречи с подрастающим поколением по военно-патриотическому воспитанию, содействуют проведению мероприятий по призыву на военную службу. Члены казачьей станицы «Слободская» в качестве народной дружины совместно с полицией Эжвы участвуют в обеспечении порядка.

Фото с сайта pixabay.com