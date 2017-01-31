Сбербанк упростил получение выписки по счетам и вкладам

Теперь клиенты могут узнать свои процентные доходы в режиме онлайн.

Сбербанк модернизировал сервис формирования полной банковской выписки, который позволяет узнать сумму начисленных процентов за выбранный период времени по вкладам и счетам. Как сообщает пресс-служба Сбербанка в Коми, теперь клиенты могут сделать это самостоятельно в личном кабинете «Сбербанк Онлайн». Для этого достаточно выбрать интересующий период времени и сформировать полную банковскую выписку по счету либо вкладу.

Сервис доступен всем клиентам Сбербанка. Государственным служащим он позволяет быстро и удобно заполнять декларацию о доходах и расходах, ежегодно предоставляемую в кадровые службы.

За выпиской по-прежнему можно обратиться в любой офис Сбербанка.

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты — www.sberbank.com, www.sberbank.ru.

Фото пресс-службы Сбербанка