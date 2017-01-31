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Вторник, 31 января 2017, 17:08
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17:08
Жители Коми больше всего недовольны состоянием дорог и транспортом

Степенью газификации не удовлетворены почти в половине районов.

В Коми ежегодно с 2014 года проводится интернет-опрос по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления. Полученные данные, как сообщала пресс-служба главы региона, будут использованы при подведении итогов оценки деятельности руководителей администраций муниципалитетов.

В прошлом году онлайн-анкетирование длилось с сентября по декабрь. Согласно опубликованным данным, менее всего довольны жители Коми состоянием дорог (75 процентов не удовлетворены) и транспортным обслуживанием (52 процента не удовлетворены).

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Хуже всего положение с поставкой электричества, если верить народному мнению, в Ухте (38 процентов населения не удовлетворены услугой), Усть-Цилемском и Койгородском районах (по 35 процентов неудовлетворенных).

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В основном (42 процента) недовольство связано с растущими ценами на электроэнергию и частыми перебоями в подаче (25 процентов).

Организацией водоснабжения довольно большинство жителей Сосногорска, Прилузья и Сыктывкара (77, 69 и 66 процентов респондентов). А в Удорском и Ижемском районах, Ухте и Инте большинство местных жителей (62, 62, 61, 60 процента соответственно) считает, что услуга эта далека от идеалов качества.

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В основном жалобы поступали на качество поставляемой воды: дополнительные примеси запаха и цвета или недостаточную температуру, что касается горячего водоснабжения. Недовольны люди и ростом тарифов и перебоями в поставке.

Уровнем теплоснабжения в Коми недовольны в основном жители Ухты, Воркуты и Сысольского района (54, 51 и 51 процент неудоволетворенных).

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Проблемы возникают с высокой стоимостью тепла и несоответствием поставляемых ресурсов нормативам.

Газоснабжением недовольны десять муниципалитетов республики, в которой газ добывают. Больше всего нареканий у жителей Усть-Куломского, Ижемского и Усть-Цилемского районов (81, 62 и 55 процентов недовольных). Большая часть жалоб (70 процентов) – на отсутствие центрального газоснабжения. Отлично с этим обстоят дела, судя по ответам обитателей территорий, в Вуктыльском, Сосногорском и Княжпогостском районах (89, 83 и 81 процент удовлетворенных).

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Транспортное обслуживание не устраивает жителей 13 муниципалитетов Коми, причем наибольшие претензии у пассажиров Троицко-Печорского, Ижемского, Ухтинского, Сысольского районов (75, 73, 68 и 58 процентов неудовлетворенных). Проблемы возникают из-за неудобного графика движения и плохого состояния техсредств (37 и 33 процента жалоб). Все более-менее хорошо у тех, кто живет в Печоре, Сосногорске и Усть-Вымском районе (61,54 и 52 процента довольных).

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Качеством дорог в Коми скорее довольны только в двух муниципалитетах: Усть-Вымском и Княжпогостском районах (61 и 59 процента удовлетворенных). Остальные считают, что дороги находятся в плохом состоянии (63 процента жалоб), а многим из них требуется асфальтовое покрытие (17 процентов жалоб). Все респонденты из Удорского района посчитали, что с дорогами у них все плохо, чуть реже жаловались на трассы жители Воркуты, Усть-Куломского и Троицко-Печорского, районов, а также Ухты (по 92 и 87 процентов неудовлетворенных).

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В опросе приняло участие 4120 человек. Активнее всего в нем участвовали ухтинцы, воркутинцы и интинцы. Пассивными оказались жители Усть-Вымского, Удорского и Ижемского районов (55, 52 и 26 проголосовавших).

*** Опрос по итогам 2015 года проводился с 10 января по 20 марта 2016 года. В августе стали известны результаты. Самой эффективной признали мэрию Сыктывкара, в тройку лидеров также вошли администрации Инты и Ухты.

На официальном портале республики опубликованы результаты опросов с 2008 года.

Фото Владилена Олофинского, скриншоты с сайта anketa.rkomi.ru

Елена Кабакова
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КомиСыктывкарУхтаВоркутаИнтаУсть-Вымский районКняжпогостский районПечораУсть-Куломский район
Общество
Социум
соцопросжалобытранспортдорогинаселение
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