КомиОнлайн

Новости

Четверг, 02 февраля 2017, 15:47
  • 564
  • 0
  • 1

В Сыктывкаре собираются заметно поднять тарифы на перевозку пассажиров в заречные поселки

Цену на билет в Заречье предлагают повысить на 1,5 рубля, в Седкыркещ – на 20.

На портале общественных обсуждений появился проект постановления администрации Сыктывкара об установлении платы за перевозку транспорта и пассажиров судами МКП «Жилкомсервис» на 2017 год. Мэрия ориентируется на прошлогодний приказ службы Коми по тарифам (теперь это подразделение Минстроя), утвердивший новые расценки.

В навигацию в 2017 году предлагается поднять стоимость переправы от «Югора» до Заречья с 4,5 до 6 рублей, из местечка Алешино до Седкыркеща – с 47,5 до 67 рублей, от улицы Пушкина до местечка Сидорполой – с 98,5 до 139 рублей, от «Югора» до Трехозерки – с 65 до 97 рублей. Таким образом, повышение составит 40-50 процентов.

В документе уточняется, что, как и прежде, население, зарегистрированное в заречных поселках, будет пользоваться речными судами бесплатно.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на паромные перевозки.

Несмотря на то, что Сыктывкар и Заречье связывает понтонный мост, в документе прописана стоимость провоза транспорта через реку от улицы Кутузова.

Повышаются тарифы на транспортировку техники через Вычегду в Седкыркещ и Трехозерку.

Вид транспорта

Провозная плата (руб)

для населения (с НДС)

для жителей Седкыркеща и Трехозерки (с НДС)

для прочих категорий (без НДС)

Мопед, скутер

59

27

50

Мотоцикл

149

39

126

Квадроцикл

191

 

162

Прицеп легковой массой до 1 тонны и длиной до 4,5 метра

238

 

202

Автомобиль массой до 1 тонны

297

66

252

Автомобиль массой до 1,5 тонны

446

80

378

Автомобиль массой до 2 тонн

597

106

506

Автомобиль массой до 2,5 тонны

743

199

650

Автомобиль массой до 3 тонн

892

 

756

Автомобиль массой до 4 тонн

1189

 

1008

Автомобиль массой до 5 тонн

1487

 

1260

Автомобиль массой до 6 тонн

1787

 

1514

Автомобиль массой до 7 тонн

2082

 

1764

Автомобиль массой до 8 тонн

2379

 

2016

Автомобиль массой до 9 тонн

2679

 

2270

Автомобиль массой до 10 тонн

2976

 

2522

Автомобиль массой до 11 тонн

3271

 

2772

Автомобиль массой до 12 тонн

3568

 

3024

Автомобиль массой до 13 тонн

3868

 

3278

Автомобиль массой до 14 тонн

4165

 

3530

Автомобиль массой до 15 тонн

4463

 

3782

Автомобиль массой свыше 15 тонн

5204

 

4410

Освобождены от уплаты автомобили МЧС и пожарной службы, МВД, аварийных служб, транспорт прокуратуры и следственного управления, ФСБ, скорые, а также техника, используемая для вывоза мусора.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 8 февраля.

Фото Владилена Олофинского

Игорь Соколов
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарАлешиноСедкыркещ
Общество
Социум
Паромречные перевозкитарифцены
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Февраль 2017
 
Реклама

Последние комментарии

TomasPag:
заговор на соль на торговлюзаговоры и молитвы на удачу в работесимптомы приворота у женщин
03.02.2017 - 00:31
Перейти к новости
living tips:
Have you ever considered writing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my visitors would value your work.
03.02.2017 - 00:17
Перейти к новости
TomasPag:
заговор на выигрышприворот по фото в краснодарезаговор на примирениеприворот на удачу
03.02.2017 - 00:17
Перейти к новости
DevakSnish:
А, который вельми даже интересно, благодарность после информацию. http://allix.ru
03.02.2017 - 00:10
Перейти к новости
ThomasKig:
Hi everyone!, maybe I am posting it at a wrong place, I just notice that members have alive discussion at this thread.
02.02.2017 - 23:45
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика