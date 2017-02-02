В Сыктывкаре собираются заметно поднять тарифы на перевозку пассажиров в заречные поселки

Цену на билет в Заречье предлагают повысить на 1,5 рубля, в Седкыркещ – на 20.

На портале общественных обсуждений появился проект постановления администрации Сыктывкара об установлении платы за перевозку транспорта и пассажиров судами МКП «Жилкомсервис» на 2017 год. Мэрия ориентируется на прошлогодний приказ службы Коми по тарифам (теперь это подразделение Минстроя), утвердивший новые расценки.

В навигацию в 2017 году предлагается поднять стоимость переправы от «Югора» до Заречья с 4,5 до 6 рублей, из местечка Алешино до Седкыркеща – с 47,5 до 67 рублей, от улицы Пушкина до местечка Сидорполой – с 98,5 до 139 рублей, от «Югора» до Трехозерки – с 65 до 97 рублей. Таким образом, повышение составит 40-50 процентов.

В документе уточняется, что, как и прежде, население, зарегистрированное в заречных поселках, будет пользоваться речными судами бесплатно.

Кроме того, предлагается повысить тарифы на паромные перевозки.

Несмотря на то, что Сыктывкар и Заречье связывает понтонный мост, в документе прописана стоимость провоза транспорта через реку от улицы Кутузова.

Повышаются тарифы на транспортировку техники через Вычегду в Седкыркещ и Трехозерку.

Вид транспорта Провозная плата (руб) для населения (с НДС) для жителей Седкыркеща и Трехозерки (с НДС) для прочих категорий (без НДС) Мопед, скутер 59 27 50 Мотоцикл 149 39 126 Квадроцикл 191 162 Прицеп легковой массой до 1 тонны и длиной до 4,5 метра 238 202 Автомобиль массой до 1 тонны 297 66 252 Автомобиль массой до 1,5 тонны 446 80 378 Автомобиль массой до 2 тонн 597 106 506 Автомобиль массой до 2,5 тонны 743 199 650 Автомобиль массой до 3 тонн 892 756 Автомобиль массой до 4 тонн 1189 1008 Автомобиль массой до 5 тонн 1487 1260 Автомобиль массой до 6 тонн 1787 1514 Автомобиль массой до 7 тонн 2082 1764 Автомобиль массой до 8 тонн 2379 2016 Автомобиль массой до 9 тонн 2679 2270 Автомобиль массой до 10 тонн 2976 2522 Автомобиль массой до 11 тонн 3271 2772 Автомобиль массой до 12 тонн 3568 3024 Автомобиль массой до 13 тонн 3868 3278 Автомобиль массой до 14 тонн 4165 3530 Автомобиль массой до 15 тонн 4463 3782 Автомобиль массой свыше 15 тонн 5204 4410

Освобождены от уплаты автомобили МЧС и пожарной службы, МВД, аварийных служб, транспорт прокуратуры и следственного управления, ФСБ, скорые, а также техника, используемая для вывоза мусора.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 8 февраля.

Фото Владилена Олофинского