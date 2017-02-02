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В Сыктывкаре собираются заметно поднять тарифы на перевозку пассажиров в заречные поселки
Цену на билет в Заречье предлагают повысить на 1,5 рубля, в Седкыркещ – на 20.
На портале общественных обсуждений появился проект постановления администрации Сыктывкара об установлении платы за перевозку транспорта и пассажиров судами МКП «Жилкомсервис» на 2017 год. Мэрия ориентируется на прошлогодний приказ службы Коми по тарифам (теперь это подразделение Минстроя), утвердивший новые расценки.
В навигацию в 2017 году предлагается поднять стоимость переправы от «Югора» до Заречья с 4,5 до 6 рублей, из местечка Алешино до Седкыркеща – с 47,5 до 67 рублей, от улицы Пушкина до местечка Сидорполой – с 98,5 до 139 рублей, от «Югора» до Трехозерки – с 65 до 97 рублей. Таким образом, повышение составит 40-50 процентов.
В документе уточняется, что, как и прежде, население, зарегистрированное в заречных поселках, будет пользоваться речными судами бесплатно.
Кроме того, предлагается повысить тарифы на паромные перевозки.
Несмотря на то, что Сыктывкар и Заречье связывает понтонный мост, в документе прописана стоимость провоза транспорта через реку от улицы Кутузова.
Повышаются тарифы на транспортировку техники через Вычегду в Седкыркещ и Трехозерку.
|
Вид транспорта
|
Провозная плата (руб)
|
для населения (с НДС)
|
для жителей Седкыркеща и Трехозерки (с НДС)
|
для прочих категорий (без НДС)
|
Мопед, скутер
|
59
|
27
|
50
|
Мотоцикл
|
149
|
39
|
126
|
Квадроцикл
|
191
|
|
162
|
Прицеп легковой массой до 1 тонны и длиной до 4,5 метра
|
238
|
|
202
|
Автомобиль массой до 1 тонны
|
297
|
66
|
252
|
Автомобиль массой до 1,5 тонны
|
446
|
80
|
378
|
Автомобиль массой до 2 тонн
|
597
|
106
|
506
|
Автомобиль массой до 2,5 тонны
|
743
|
199
|
650
|
Автомобиль массой до 3 тонн
|
892
|
|
756
|
Автомобиль массой до 4 тонн
|
1189
|
|
1008
|
Автомобиль массой до 5 тонн
|
1487
|
|
1260
|
Автомобиль массой до 6 тонн
|
1787
|
|
1514
|
Автомобиль массой до 7 тонн
|
2082
|
|
1764
|
Автомобиль массой до 8 тонн
|
2379
|
|
2016
|
Автомобиль массой до 9 тонн
|
2679
|
|
2270
|
Автомобиль массой до 10 тонн
|
2976
|
|
2522
|
Автомобиль массой до 11 тонн
|
3271
|
|
2772
|
Автомобиль массой до 12 тонн
|
3568
|
|
3024
|
Автомобиль массой до 13 тонн
|
3868
|
|
3278
|
Автомобиль массой до 14 тонн
|
4165
|
|
3530
|
Автомобиль массой до 15 тонн
|
4463
|
|
3782
|
Автомобиль массой свыше 15 тонн
|
5204
|
|
4410
Освобождены от уплаты автомобили МЧС и пожарной службы, МВД, аварийных служб, транспорт прокуратуры и следственного управления, ФСБ, скорые, а также техника, используемая для вывоза мусора.
Общественное обсуждение проекта постановления продлится до 8 февраля.
Фото Владилена Олофинского
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