Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на треть

Он стал шестым по стоимости банковским брендом в Европе по версии Brand Finance.

Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 33 процента и составила 9,1 миллиарда долларов. По информации пресс-службы финансового учреждения, Сбербанк серьезно улучшил свои позиции в мировом и банковском рейтингах Brand Finance, который оценивает стоимость брендов компаний. Результаты ежегодного рейтинга опубликованы 1 февраля 2017 года.

Сбербанк – единственный российский бренд в первой сотне банковского рейтинга и единственный российский банковский бренд в мировом рейтинге Brand Finance Global 500. Сбербанк занимает шестое место среди европейских банков и 24 место среди мировых банков.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил: «Мир становится все более «цифровым» - это уже реальность. Мы хотим быть конкурентоспособными, оставаться лидерами отрасли и делаем для этого все возможное. Перед нами стоит амбициозная цель: стать технологической компанией, и мы активно движемся в этом направлении. Эту мысль мы стараемся донести до всех – до наших сотрудников, клиентов, инвесторов».

По словам главы Brand Finance Дэвида Хэй, «Сбербанк – инновационный, высокотехнологический банк, который развивает технологическую базу для расширения своего географического охвата и продуктового предложения. У него давняя корпоративная история и сильная репутация, которая сочетается с современным и активным руководством. Сбербанк активно развивает свой бренд, и мы ожидаем, что эта работа будет продолжаться и усиливаться в предстоящие годы, по мере того, как высокие технологии будут трансформировать сектор банковских и финансовых услуг».

Brand Finance оценивает стоимость бренда с помощью метода освобождения от роялти, определяющего, сколько была бы готова заплатить компания за лицензирование своего бренда, если бы он не являлся ее собственностью. Данный подход предполагает оценку будущих доходов, связанных с брендом, и расчет ставки роялти, которые будут уплачиваться за использование бренда.

Полностью результаты рейтинга доступны на сайте Brand Finance: brandfinance.com

*** Генеральная лицензия Банка России №1481. Официальные сайты — www.sberbank.com, www.sberbank.ru.

Фото Игоря Соколова и пресс-службы Сбербанка