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Пятница, 03 февраля 2017, 15:55
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15:55
Бюджет Коми поправят ради городских парков

Дополнительные деньги выделят и на формирования современной городской среды.

Пресс-служба главы Коми 1 февраля сообщила, что республика получит из федерального бюджета 7,6 миллиона рублей на обустройство мест массового отдыха населения в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. Несмотря на то что в Сыктывкаре на начало 2016 года проживало 259 тысяч человек, а к началу 2017-го их стало еще больше, «Комсомольская правда в Коми» поинтересовалась у мэрии, куда будут потрачены деньги. «Как только узнаем подробные требования к городам, сформируем перечень территорий для благоустройства. В список предположительно войдут парк имени Мичурина, тротуар по улице Славы, примыкающей к парковой зоне в Эжве», – рассказал изданию исполняющий обязанности главы администрации Сыктывкара Владимир Голдин.

Субсидию из федерального бюджета пропишут в республиканском бюджете на этот год. Документ с поправками поступил в Государственный Совет Коми 2 февраля, депутаты рассмотрят его 16 февраля.

Согласно изменениям, доходная и расходная части самого скромного за последние четыре года бюджета увеличатся незначительно – как раз на эти 7,6 миллиона рублей.

Параметры бюджета Коми – 2017 (млрд руб)

 

Принятая редакция

Февральские правки

 Доходы

58,319

58,327

 Расходы

66,021

66,029

 Дефицит

7,702

7,702

В пояснительной записке говорится, что получение федеральных денег обязывает республику выделить почти столько же. Таким образом, в качестве субсидий местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) будет направлено 15,6 миллиона рублей.

Кроме того, на 13 миллионов рублей увеличиваются ассигнования местным бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. На 18,7 миллиона увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилья. Эти деньги изъяли из другой подпрограммы – на 39,8 миллиона рублей меньше потратят на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки, документов по планировке территорий в муниципалитетах.

В законе о бюджете появится новая статья, согласно которой доходы, фактически полученные сверх утвержденного общего объема, будут направляться министерством финансов Коми на погашение госдолга без внесения изменений в закон.

Фото с сайта pixabay.com

Игорь Соколов
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
бюджетизменениягоссоветпарки
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Xaker:
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03.02.2017 - 15:13
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Дима:
уже 49%
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Хм.. Сбербанк - это региональное отделение Центробанка ??? Скорее всего эти пикетчики конкуренты сбера))
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Filippovich:
Кстати! Госдума и др. органы власти сейчас получают ок. 500 тыс. руб. в месяц! Кроме того, ещё и спецстоловые, спецмедицина, льготы и пр. А теперь посчитайте - какая пенсия у них. Т.к. пенсия для них рассчитывается в 75% от заработка, то с каждых 100 тыс = 75 тыс.
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