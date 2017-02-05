Ухтинец Дмитрий Алиев во второй раз выиграл первенство России по фигурному катанию

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, ухтинский фигурист Дмитрий Алиев лидировал после короткой программы юниорского первенства России в Санкт-Петербурге, а 4 февраля спортсмены презентовали произвольную программу. Подопечный тренера Евгения Рукавицына исполнил тулуп в четыре оборота и два тройных акселя. И хоть во второй половине программы фигурист допустил пару помарок, он за выступление получил 161,59 балла, что в сумме двух дней дало лучший результат – 247,82 балла.

Второе место завоевал Александр Петров. Третьим стал Игорь Ефимчук.

«Я ставлю себе плюс. Очень хорошие получил для себя баллы. Конечно, если бы прокат был чистый, оценки были бы еще выше, но в целом отмечу, что этот старт стал для меня положительным. А над теми ошибками, которые я совершил, буду работать», - отметил после выступления Д.Алиев.

Впервые Д.Алиев выиграл первенство России по фигурному катанию среди юниоров в январе 2016 года.

Фото с сайта www.sportrk.ru