Роспотребнадзор поддержал запрет скидок на алкоголь

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены. Об этом «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

Как отмечает издание, со ссылкой на телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - представила точку зрения Роспотребнадзора А.Попова.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в рейтинге трезвости регионов 2016 года Коми оказалась на третьем месте.

Фото Елены Кабаковой