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Понедельник, 06 февраля 2017, 11:25
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11:25
Роспотребнадзор поддержал запрет скидок на алкоголь

Распродажи спиртного сочли рекламой.

Скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены. Об этом «РИА Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя предложение об исключении алкоголя из акций магазинов.

Как отмечает издание, со ссылкой на телеканал RT сообщил, что в Госдуме готовят законопроект, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. Соответствующие поправки к законодательству предлагает депутат нижней палаты парламента Владимир Сысоев. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков. По данным телеканала, с парламентарием согласились и в Общественной палате.

«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», - представила точку зрения Роспотребнадзора А.Попова.

Как ранее сообщал «КомиОнлайн», в рейтинге трезвости регионов 2016 года Коми оказалась на третьем месте.

Фото Елены Кабаковой

«КомиОнлайн»
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Москва
Общество
Социум
алкогольскидкирекламазапрет
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