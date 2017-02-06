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Понедельник, 06 февраля 2017, 12:01
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12:01
Подозреваемых в убийстве мальчика в воркутинском поселке двух подростков поместят в спецучреждение

По факту смерти 12-летнего ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, 3 февраля после занятий в школе 12-летний мальчик покинул территорию учебного заведения в поселке Елецкий, однако домой не пришел. Незамедлительно были организованы поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку они результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

Позже было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего (по некоторым данным, им по 13 лет). По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиВоркута
Происшествия
Социум
ДетиУбийстворасследованиеШкола
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Комментарии

чужой
06.02.2017 - 12:17
+1
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Сучье государство таких тварей даже судить не надо.

121
06.02.2017 - 12:57
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Семья убитого в Воркуте мальчика нуждается в материальной помощи

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121:
Семья убитого в Воркуте мальчика нуждается в материальной помощи
06.02.2017 - 12:57
Перейти к новости
чужой:
Сучье государство таких тварей даже судить не надо.
06.02.2017 - 12:17
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лот:
Да, хватит обдирать население и изображать бурную деятельность. Таких предлагальщиков-на мин. оплату труда и пусть попробуют выжить. Гадюки.
06.02.2017 - 11:33
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