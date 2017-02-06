Подозреваемых в убийстве мальчика в воркутинском поселке двух подростков поместят в спецучреждение

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми, 3 февраля после занятий в школе 12-летний мальчик покинул территорию учебного заведения в поселке Елецкий, однако домой не пришел. Незамедлительно были организованы поиски с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку они результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

Позже было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего (по некоторым данным, им по 13 лет). По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия. После этого нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних-правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

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