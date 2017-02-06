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Понедельник, 06 февраля 2017, 16:22
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16:22
В колониях Коми из снега вылепили достопримечательности Москвы

В исправительных учреждениях проходит традиционный конкурс снежной скульптуры.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН по Коми, в микуньской ИК-31 осужденные женщины слепили достопримечательности Москвы, которая в этом году будет праздновать 870-летний юбилей.

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Из спрессованного снега создали Царь-пушку, Царь-колокол, в десять раз уменьшенный памятник «Рабочий и колхозница» и Московский Кремль.

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Творческая мысль пошла дальше, поэтому на территории учреждения появились снежные фигуры вне заявленной тематики: сказочные петушки, Дед Мороз и Снегурочка, а к Году экологии приурочили композицию в виде рук, поддерживающих Землю.

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В колонии-поселении №51 в Емве осужденные вылепили из снега панфиловцев. Снежная композиция представляет собой шесть фигур солдат высотой 3 метра и шириной 1,5 метра.

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«В интернете нашли изображение этого величественного комплекса, воздвигнутого в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Правда, в оригинале фигуры панфиловцев достигают десятиметровой высоты. Вместе с осужденными решили, что наши фигуры солдат будут в три раза меньше», – рассказал начальник отряда ИК-51 Андрей Плюснин.

Итоги ежегодного конкурса снежной скульптуры, проводимого в учреждениях управления ФСИН, подведут в середине февраля.

*** Так как конкурс снежной скульптуры традиционный, осужденные воплощали многие образы. В 2015 году из снега слепили медведя, кобру, смешарика, Бабу Ягу, подлодку, танк, катюшу и воина-освободителя. А в 2012-м основной темой были драконы.

Фото управления ФСИН по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУсть-Вымский районКняжпогостский районМикуньЕмва
Развлечения
Образ жизни
зимаснегфигурыосужденныеколонияКонкурс
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