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Понедельник, 06 февраля 2017, 18:22
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18:22
Сменивших пол двух жителей Коми не взяли на службу в армию

Их сняли с воинского учета.

Про случаи коррекции пола в Коми стало известно на прямой линии в общественной приемной главы региона 6 февраля. Оказалось, что двое мужчин призывного возраста изменили пол и добровольно сообщили об этом в военкомат. Один из случаев зарегистрировали в 2015 году в Печоре, когда трансформировавшийся в женщину мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, подтвердившие изменения в организме. Работники военкомата не знали, как поступить. Вопрос решили на более высоком уровне и сняли его с воинского учета. В другом случае со сменой пола тоже приняли решение освободить жителя региона от службы в армии.

Случаев же, при которых сменившую пол женщину ставили на воинский учет, в регионе не было. Есть мнение, что таких следует призывать, но законами это не предусмотрено.

Фото пресс-службы Госсовета Коми

Владилен Олофинский
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
армияслужбагендер
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Комментарии

TS
06.02.2017 - 18:32
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А Коми то реально отстает в этом вопросе
Первая в мире операция по коррекции пола была сделана в 1931 году Эйнару Вегенеру, мужу датской художницы Герды Вегенер

пиит
06.02.2017 - 20:11
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...Вань быдтіс ПИ, но артмис дзик мӧДАРӧ...

Аника
06.02.2017 - 21:43
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Не, я бы на всякий случай член оставил в военкомате.

гриб
06.02.2017 - 22:12
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проще было бы на камеру в очко подолбиться.выродки

sissy
06.02.2017 - 22:40
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Зря! Трансексуал в армии был бы на вес золота: тебе столько внимания со стороны мужчин, и когда захочешь - получишь своё, без чего не представляешь нормальную жизнь))

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Последние комментарии

Пончик:
Их всех сюда силком затащили??? Ухахаха
06.02.2017 - 22:42
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sissy:
Зря! Трансексуал в армии был бы на вес золота: тебе столько внимания со стороны мужчин, и когда захочешь - получишь своё, без чего не представляешь нормальную жизнь))
06.02.2017 - 22:40
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oaMashka92:
111
06.02.2017 - 22:36
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гриб:
проще было бы на камеру в очко подолбиться.выродки
06.02.2017 - 22:12
Перейти к новости
Аника:
Не, я бы на всякий случай член оставил в военкомате.
06.02.2017 - 21:43
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