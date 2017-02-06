Сменивших пол двух жителей Коми не взяли на службу в армию

Про случаи коррекции пола в Коми стало известно на прямой линии в общественной приемной главы региона 6 февраля. Оказалось, что двое мужчин призывного возраста изменили пол и добровольно сообщили об этом в военкомат. Один из случаев зарегистрировали в 2015 году в Печоре, когда трансформировавшийся в женщину мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, подтвердившие изменения в организме. Работники военкомата не знали, как поступить. Вопрос решили на более высоком уровне и сняли его с воинского учета. В другом случае со сменой пола тоже приняли решение освободить жителя региона от службы в армии.

Случаев же, при которых сменившую пол женщину ставили на воинский учет, в регионе не было. Есть мнение, что таких следует призывать, но законами это не предусмотрено.

Фото пресс-службы Госсовета Коми