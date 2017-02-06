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18:22 Сменивших пол двух жителей Коми не взяли на службу в армию
Их сняли с воинского учета.
Про случаи коррекции пола в Коми стало известно на прямой линии в общественной приемной главы региона 6 февраля. Оказалось, что двое мужчин призывного возраста изменили пол и добровольно сообщили об этом в военкомат. Один из случаев зарегистрировали в 2015 году в Печоре, когда трансформировавшийся в женщину мужчина предоставил все необходимые медицинские документы, подтвердившие изменения в организме. Работники военкомата не знали, как поступить. Вопрос решили на более высоком уровне и сняли его с воинского учета. В другом случае со сменой пола тоже приняли решение освободить жителя региона от службы в армии.
Случаев же, при которых сменившую пол женщину ставили на воинский учет, в регионе не было. Есть мнение, что таких следует призывать, но законами это не предусмотрено.
Фото пресс-службы Госсовета Коми
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Комментарии
А Коми то реально отстает в этом вопросе
Первая в мире операция по коррекции пола была сделана в 1931 году Эйнару Вегенеру, мужу датской художницы Герды Вегенер
...Вань быдтіс ПИ, но артмис дзик мӧДАРӧ...
Не, я бы на всякий случай член оставил в военкомате.
проще было бы на камеру в очко подолбиться.выродки
Зря! Трансексуал в армии был бы на вес золота: тебе столько внимания со стороны мужчин, и когда захочешь - получишь своё, без чего не представляешь нормальную жизнь))
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