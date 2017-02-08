В программе энергосбережения Коми нашли неэффективные траты и слабый контроль за расходами

Контрольно-счетная палата республики завершила проверку реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Сумма расходов в течение семи лет составила более 2,2 миллиарда рублей, причем доля бюджетных средств была незначительной – 3,2 миллиона федерального бюджета (0,1 процента) и 102,4 миллиона республиканского (4,7 процента). Основную долю составляли деньги, получаемые с применением регулируемых тарифов. Из них почти 90 процентов средств были предоставлены хозяйствующим субъектам в виде займов для финансирования энергосберегающих проектов, а оставшиеся 10 процентов были предоставлены государственным и муниципальным учреждениям на безвозмездной основе на энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Финансированием мероприятий занималась служба Коми по тарифам и подведомственное ей учреждение – Коми республиканским центром энергосбережения. Помимо них объектом проверки также стало АО «Коми тепловая компания».

Проверка показала неэффективность реализации запланированных мероприятий, о чем свидетельствуют значительные остатки неиспользованных внебюджетных средств. Установлено, что основной объем внебюджетных средств предоставлялся ограниченному кругу организаций. Так, за с 2009 по 2015 годы 1,3 млрд. рублей (92 процента общего объема внебюджетных средств) выделены пяти организациям, которые полностью или частично контролировались двумя физическими лицами.

Кроме того, Коми республиканский центр энергосбережения финансировал проекты на возмездной основе не по утвержденному порядку, что в результате привело к возрастанию стоимости проектов и увеличению сроков их реализации.

Зафиксировано неэффективное использование средств в размере 11 миллионов рублей, израсходованных на создание комплексной информационной системы управления энергосбережением в бюджетном секторе Коми. Этот программный продукт, разрабатываемый с 2012 года, на момент проведения проверки не доработан и заказчику не передан.

Проверкой установлено, что Коми республиканский центр энергосбережения в необходимом объеме не контролировал результаты реализации проектов, что не позволяет в полной мере оценить и эффективность использования средств, выделенных на их реализацию. Кроме того, не обеспечивался надлежащий контроль за предоставлением и расходованием внебюджетных средств. Так, необоснованно были предоставлены средства теплоснабжающей организации на сумму 263,9 миллиона рублей для реализации энергосберегающих проектов на объектах, ей не принадлежащих. Впоследствии данные средства в сумме 123,8 миллиона были необоснованно израсходованы самой теплоснабжающей организацией на мероприятия, не связанные с энергосбережением.

Также Коми республиканский центр энергосбережения допустил необоснованные траты на сумму 77,6 миллиона рублей, поскольку в качестве подтверждения целевого использования займов принимались документы, фактически не подтверждающие данные обстоятельства.

С нарушением установленных правил служб по тарифам предоставила субсидии из республиканского бюджета теплоснабжающим организациям в размере 7,9 миллиона рублей на приобретение оборудования и материалов, обеспечивающих энергосбережение и повышение энергоэффективности. Кроме того, правила предоставления субсидии содержали коррупциогенный фактор.

В интересах «Коми тепловой компании» на основании распоряжения правительства республики и приказа службы по тарифам в 2010 году были предоставлены исключительные условия финансирования энергосберегающих проектов. Так, предоставлена отсрочка возврата основного долга в размере 249,1 миллиона рублей на срок более девяти лет и снижение процентной ставки за пользование займом на общую сумму 87,5 миллиона. Кроме того, в отношении деятельности «Коми тепловой компании» отмечено неэффективное управление финансовыми потоками: при значительном уровне господдержки, включая предоставление средств на льготных условиях, реализация энергосберегающих проектов, которые должны быть направлены на снижение затрат, к запланированному результату не привела.

КСП дала рекомендации правительству республики в части разработки дополнительных мероприятий, направленных на минимизацию объема неиспользуемых внебюджетных средств, а также финансировании мероприятий по энергосбережению. Отчет по результатам проверке направлен в Государственный Совету, главе Коми и в прокуратуру.

Фото с сайта pixabay.com