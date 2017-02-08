Суд ужесточил наказание экс-депутату Госсовета Коми Акифу Саядову

Бывшего депутата Госсовета Коми, экс-гендиректора АО «Ухтанефтегазгеология», лидера азербайджанской общины А.Саядова арестовали в октябре 2014 года. Ухтинский городской суд 11 мая смягчил ему меру пресечения с заключения на залог в три миллиона рублей.

Суд установил, что в 2008-2009 годах А.Саядов заключил договоры поставки оборудования для геологоразведочных работ, по которым АО «Ухтанефтегазгеология» (единственный собственник предприятия – Российская Федерация) заплатило больше 37 миллионов рублей. При этом из перечисленных предприятием денег на приобретение оборудования потратили не все средства, а значительную их часть (более 14 миллионов рублей) похитил А.Саядов.

Также в 2009-2014 годах А.Саядов в личных целях систематически выезжал за пределы России, а по его указанию в служебные документы вносились заведомо ложные сведения, служившие основанием для начисления зарплаты, оплаты командировочныхи других выплат. За этот период он необоснованно получил более 1,1 миллиона рублей.

Кроме того, в конце 2010 года по указанию А.Саядова за счет средств предприятия заплатили 147 тысяч рублей ООО «Комитет по наградам и званиям» за оказанные лично ему услуги – награждение орденом «Почетный гражданин России» и оказание сопутствующих информационно-имиджевых услуг. В них вошли вручение ордена, удостоверения к нему, наградных часов, рамки к автомобильным номерам, лацканного знака, настенной плакетки. При этом вышеуказанная награда не предусмотрена соответствующим указом президента страны.

Помимо этого А.Саядова признали виновным в хищении 8,8 миллиона рублей, принадлежавших ЗАО «Интанефть», которые предприятие перечислило по фиктивному договору приобретения труб.

Вину в инкриминируемых деяниях А.Саядов не признал, однако в ходе следствия возместил АО «Ухтанефтегазгеология» ущерб по эпизодам необоснованного начисления заработной платы и расходования денежных средств на награждение орденом.

Ухтинский городской суд 1 августа рассмотрел его уголовное дело и признал экс-депутата виновным в присвоении и растрате в особо крупном размере, растрате вверенного имущества в крупном размере и мошенничестве в особо крупном размере. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в доход государства в один миллион рублей. Мера пресечения в отношении А.Саядова была изменена на заключение под стражу.

Приговор обжаловали в Верховном суде Коми, который в результате смягчил наказание осужденному 12 декабря 2016 года. А.Саядову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 850 тысяч рублей. Суд учел факт частичного возмещения ущерба в сумме 1,19 миллиона рублей по эпизоду хищения денег «Ухтанефтегазгеология» при приобретении оборудования для геологоразведочных работ. А по эпизоду хищения денег «Интанефть», А.Саядов возместил ущерб в полном объеме.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Коми, приговор Ухтинского горсуда, на основании которого А.Саядова оправдали по эпизодам с легализацией средств, полученных преступным путем, отменен. Уголовное дело в этой части направили на новое рассмотрение, после которого суд установил, что А.Саядов после хищения денежных средств «Ухтанефтегазгеологии» в течение 2013-2014 годов поручил подчиненным перевести 17,6 миллиона рублей на расчетный счет ООО «П-ЕвроЭлитСтройЛюкс-М». Из поступивших средств 14,1 миллиона рублей перечислили ООО «Атлантис», оттуда – на счета 12 фирм-однодневок, а далее – на счета ряда физических лиц. Те обналичили средства и передали их А.Саядову.

В результате 8 февраля Ухтинский горсуд, согласившись с позицией гособвинения, признал А.Саядова виновным в легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и назначил ему совокупное наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в доход государства в размере одного миллиона рублей. Также он на три года лишен права занимать в государственных, муниципальных и коммерческих предприятиях и организациях должности, связанные с ведением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, суд конфисковал в доход государства легализованные денежные средства в размере 22,8 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

*** А.Саядов с мая 2004 года по январь 2006 года работал заместителем генерального директора ОАО «Ухтанефтегазгеология». С марта 2006 года по сентябрь 2007 года был гендиректором ЗАО «Интанефть», с октября 2007 года по январь 2008 года — управляющим директором «Интанефти». В январе-мае 2008 года занимал должность директора по развитию бизнеса в Тимано-Печорском регионе ЗАО «Холдинговая компания «Геотех менеджмент». Затем несколько месяцев был заместителем гендиректора ОАО «Ухтанефтегазгеология», с июля 2008 года работал гендиректором «Ухтанефтегазгеологии», пока его не арестовали.

Фото с сайта old.komi.er.ru