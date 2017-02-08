Обслуживание реки и ненужный ремонт: как в Коми тратят деньги на дороги

Контрольно-счетная палата Коми проверила законность и результативность использования средств, выделенных из республиканского бюджета в 2015-2016 годы на содержание, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог общего пользования местного значения (257 миллионов рублей). Особое внимание аудиторы уделили пяти муниципальным образованиям: Сыктывкару, Корткеросскому, Усть-Вымскому, Усть-Куломскому и Удорскому районам. Также была проанализирована деятельность остальных 15 администраций муниципальных образований. Во время проверки было обследовано 59 объектов – участки дорог, мостовые сооружения и наплавные мосты.

Как оказалось, планирование дорожной деятельности во всех муниципалитетах ведется с нарушением действующего законодательства. Так, нигде в 2015-2016 годах не проводилась оценка транспортно-эксплуатационного состояния дорог. В 13 муниципалитетах из 20 не утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований из местного бюджета на ремонт и содержание дорог, в отдельных случаях утвержденные нормативы и правила на практике не применяются, а их принятие носит формальный характер. Из-за отсутствия нормативов финансовых затрат расчет субсидий в разрезе муниципальных образований профильным министерством должным образом не велся. Порядок содержания и ремонта дорог общего пользования утвержден только в трех муниципалитетах.

В Сыктывкаре сметная стоимость отдельных видов работ в сметах на 2016 год превышала стоимость аналогичных работ, выполнявшихся в 2015 году, в 3,2-8,8 раза. Мэрия неправомерно применяла сметные расценки на отдельные виды работ, которые отсутствуют в нормативах.

Объемы и стоимость ремонтных работ из расчета на один километр на разных участках одной и той же дороги в Удорском районе отличаются почти в 8 раз. Обследование показало, что участки дороги, где был проведен наиболее затратный ремонт, находятся в нормативном состоянии, при этом заказчик не смог обосновать необходимость проведения ремонтных работ на данных участках в столь значительных объемах.

В объемы по содержанию дороги в летний период в Удорском районе была включена ширина реки, которая пересекает дорогу, что повлекло необоснованное расходование бюджетных средств.

Во всех проверенных муниципалитетах (за исключением Удорского района) формирование затрат на содержание дорог производилось с нарушением нормативных документов в области сметного ценообразования. В локальных сметах и актах о приемке работ отсутствовала адресная привязка к конкретным объектам, что привело к невозможности проконтролировать качество выполненных подрядчиками работ.

В ряде случаев были нарушены нормы Градостроительного кодекса: неутверждение заказчиком проектной документации, отсутствие технического плана объекта капстроительства после его реконструкции, выполнение дополнительных работ, не предусмотренных проектом.

В Сыктывкаре и Усть-Куломском районе гарантийные сроки на выполненные подрядчиками работы установлены ниже нормативных.

По итогам проверки Контрольно-счетная палата дала соответствующие рекомендации правительству и министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. В администрации городов и районов направлены представления. Отчет проверки направлен в Государственный Совет и главе Коми.

Фото с сайта rkomi.ru