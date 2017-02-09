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Четверг, 09 февраля 2017, 10:28
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10:28
В Сыктывкаре за ночь трижды обокрали кафе

Из заведения пропали продукты питания, спиртные напитки, телефон и деньги.

В дежурную часть полиции Сыктывкара утром 9 февраля поступило заявление о том, что ночью неизвестные обокрали кафе в центре города. По информации пресс-службы МВД по Коми, установлено, что злоумышленники проникли в помещение, сломав замок на входной двери. Сотрудники полиции в тот же день выяснили личности подозреваемых. Ими оказались 33-летняя женщина, ранее не попадавшая в поле зрения правоохранителей, и двое мужчин – 1980 и 1974 годов рождения, оба ранее судимых за аналогичные преступления.

Оказалось, что компания подвыпивших жителей столицы решилась совершить кражу из ближайшего от места проживания увеселительного заведения. Первой решительность проявила женщина. Вдвоем с одним из приятелей они сломали замок на входной двери кафе и, похитив товар, отправились продолжать застолье.

Спустя некоторое время уже мужчины направились по тому же адресу за добавкой. Помимо спиртного и продуктов, они прихватили с собой ящик от кассового аппарата, в котором находились мелкие деньги. На этом они не остановились: в третий раз проникнув в закрытое кафе, приятели забрали продукты питания и пиво, а заодно и мобильный телефон, принадлежащий заведению.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение. Похищенное частично изъято в ходе обыска. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, устанавливается общая сумма ущерба. Один из подозреваемых объявлен в розыск.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Происшествия
Отморошки
Кафекражаспиртноекасса
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