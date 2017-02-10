В удорском поселке пожарные спасли из задымленной квартиры двоих малолетних детей

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 9 февраля в 11:47 в пожарно-спасательную службу Удорского района поступила информация о пожаре в одной из квартир 5-этажного кирпичного жилого дома по улице Дружбы в поселке Усогорск. На место вызова расчеты прибыли через пять минут. Во время проводимой по помещениям дома разведки пожарные обнаружили в одной из задымленных квартир, расположенной этажом выше возгорания, двух малолетних детей: мальчика 2010 года рождения и девочку 2012 года рождения. У обоих были обнаружены признаки отравления угарным газом. Пожарные спасли детей, вывели их из дома и передали врачам скорой помощи. Из-за сильного задымления еще три жильца дома были эвакуированы.

В 12:32 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. По оперативным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми