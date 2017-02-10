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Пятница, 10 февраля 2017, 11:47
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11:47
В удорском поселке пожарные спасли из задымленной квартиры двоих малолетних детей

Пожар в многоквартирном доме, как полагают, случился из-за короткого замыкания.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Коми, 9 февраля в 11:47 в пожарно-спасательную службу Удорского района поступила информация о пожаре в одной из квартир 5-этажного кирпичного жилого дома по улице Дружбы в поселке Усогорск. На место вызова расчеты прибыли через пять минут. Во время проводимой по помещениям дома разведки пожарные обнаружили в одной из задымленных квартир, расположенной этажом выше возгорания, двух малолетних детей: мальчика 2010 года рождения и девочку 2012 года рождения. У обоих были обнаружены признаки отравления угарным газом. Пожарные спасли детей, вывели их из дома и передали врачам скорой помощи. Из-за сильного задымления еще три жильца дома были эвакуированы.

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В 12:32 пожар был полностью ликвидирован на площади 15 квадратных метров. По оперативным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в электропроводке.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский район
Происшествия
Социум
ПожарДети
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марина:
Абсолютно согласна.Это просто безобразие. Для богатейшей республики отсутствие денег на проекты застройки столицы..... Здравомыслящий человек это понять не в силах.
10.02.2017 - 10:12
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Всё просто:
Идёт обычный торг: ветераны должны будут решать социальные вопросы и успокаивать народ, у которого всё больше и больше будут отбирать, а за это правительство даст немного денег.
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Кент:
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