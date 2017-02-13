Уехавший воевать в Сирию сыктывкарец предстанет перед судом по обвинению в действиях на стороне боевиков

Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело в отношении 19-летнего уроженца Киргизии Исламжона Захидова начнут слушать 13 февраля в Ленинградском окружном военном суде. По версии следствия, И.Захидов, который ранее проживал в основном в столице Коми, в 2015 году прибыл в Сирию, где вступил в ряды

международной террористической организации «Джабхат ан-Нусра» и прошел обучение, после чего принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков. В апреле 2016 года И.Захидов покинул Сирию, выехав в Турцию. Там он был задержан в связи с нарушением визового режима и месяц спустя депортирован в Россию, после чего задержан представителями российских спецслужб.

В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области отказались от комментариев, сообщает издание.



*** «Джабхат ан-Нусра» («Джебхат Фатх аш-Шам») – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.

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