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Понедельник, 13 февраля 2017, 19:00
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В ДТП с микроавтобусом на трассе в Коми пострадали шесть подростков

Юные спортсмены возвращались в Сыктывкар с соревнований по кикбоксингу.

ДТП произошло вечером 13 февраля на трассе в Усть-Вымском районе. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, по предварительным данным, 36-летний водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter ехал в направлении Сыктывкара. Он выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомобилем Audi под управлением 46-летнего водителя. Микроавтобус развернуло, на него наехала фура, следовавшая за легковой машиной. После столкновений три машины оказались в кюветах.

Как уточнили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, в результате ДТП пострадали шесть подростков. Их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

По сообщению пресс-службы следственного управления СК по Коми, по факту ДТП начата проверка. Следователям предстоит дать правовую оценку не только действиям водителя такси на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного статьей «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», но и действиям лиц, организовавших проведение спортивных соревнований и последующую перевозку детей.

Известно, что шестеро подростков в возрасте 12-16 лет, находившиеся в микроавтобусе, получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, сопровождающий детей взрослый решил не дожидаться рейсового автобуса и добраться до места назначения на такси, которое впоследствии попало в ДТП.

Фото ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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Усть-Вымский район
Происшествия
Социум
ДТПмикроавтобус
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Комментарии

неопнятно
13.02.2017 - 22:39
+1
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-1
-1
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Каким образом они оказались на трассе Сыктывкар-Ухта, если из Череповца надо ехать по трассе Чебоксары-Сыктывкар??

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