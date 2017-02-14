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Вторник, 14 февраля 2017, 16:47
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16:47
Система «Безопасный город» запущена в Воркуте

Единый центр оперативного реагирования введен в опытную эксплуатацию в декабре 2016 года.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Коми, единый центр АПК «Безопасный город» - это комплекс средств автоматизации. В него вошли подсистемы приема и обработки сообщений, поддержки принятия решений, комплексного мониторинга, интернет-портал, мониторинга транспорта, видеонаблюдения, оповещения населения и должностных лиц, координации и взаимодействия, а также видео мониторинга. Самый главный элемент системы - уникальная интеграционная платформа, которая позволяет свести воедино все эти данные и на основе их провести целостный анализ безопасности на территории муниципального образования.

Ядро системы создано на базе мультимедийного центра обработки событий муниципального образования, программно-технические средства установлены на площадке единой дежурно-диспетчерской службы Воркуты.

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В настоящее время произведена интеграция с системой мониторинга лесных пожаров, с геоинформационным порталом республики, с системой-112 Коми, с региональной автоматизированной системой оповещения населения и видеонаблюдением правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город». В дальнейшем «Безопасный город» в республике будет развиваться за счет создания новых подсистем АПК в процессе развития и интеграции других информационных систем в области обеспечения безопасности населения.

Установка оборудования и пуско-наладочные работы проводились техническим персоналом научно-технического центра «Протей» по субподряду «Ростелекома».

*** «Безопасный город» в Коми появился в 2013 году, тогда это были только камеры уличного наблюдения и видеофиксации на дорогах. Систему курировало МВД, но в 2014 году контроль над ней передали МЧС. МЧС в 2015 году разработало соответствующую концепцию и план мероприятий отдельно по каждому муниципалитету и начало его реализовывать. В 2016 году этим вопросом озаботился временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов и сделал заявление о том, что нужно расширить «Безопасный город» и начать вести наблюдение за социальной и промышленной инфраструктурой. То есть предложил делать то, что и так уже делалось.

Сейчас в Коми имеется 468 камер наблюдения и 13 кнопок экстренной связи «гражданин-полиция». Наиболее эффективно используется система уличного видеонаблюдения в Сыктывкаре, где установлена 141 телекамера. О сроках запуска пилотной площадки в Воркуте стало известно в мае прошлого года.

АПК «Безопасный город» должен охватывать службы: центр обработки вызовов, единые дежурно-диспетчерские службы муниципалитетов, диспетчерские службы экстренных служб и аварийных служб, информационно-аналитические центры.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиВоркутаСыктывкар
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Безопасностьоповещениемониторинг
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