В Инте шутник «заминировал» полицейский участок

Вечером 13 февраля на пульт единой службы спасения Инты позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что в местном отделе полиции заложено взрывное устройство.

По информации пресс-службы МВД по Коми, информация незамедлительно была передана всем правоохранительным структурам города. Через несколько часов установили личность и местонахождение звонившего мужчины. Им оказался местный житель 1993 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Его доставили в дежурную часть. Житель Инты пояснил, что совершил ложный звонок ради шутки. В отношении него возбуждено уголовное дело о «заведомо ложном сообщении об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие.

*** Это уже не первый случай в Коми, когда якобы минируются полицейские участки. В июле 2013 года житель Сосногорска сократил рабочий день сотрудникам одного из местных отделов полиции. В то время там находились около 50 работников – четверть личного состава.

В 2014 году ранее судимый сыктывкарец, который уже совершал подобные звонки, поднял на ноги оперативные службы, кинологов с собакой и взрывотехников сообщением о взрывном устройстве в здании отдела полиции №2 УМВД России по Сыктывкару.

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