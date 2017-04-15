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В Сыктывкаре в ДТП погибли два человека
Машина врезалась в опору ЛЭП.
ДТП произошло вечером 15 апреля напротив дома №21 по улице Морозова в Сыктывкаре. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, автомобиль Hyundai Sonata врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия погибли 22-летний водитель и пассажир машины. Еще одна пассажирка получила травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства ДТП выясняются.
В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).
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Комментарии
мимо проходил, пофоткал, там такая жесть, куски тел валялись.....
Машина превратилась в груду металла
Говорят, они готовились к Пасхе и ехали в собор на богослужение
Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00
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