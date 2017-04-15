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Суббота, 15 апреля 2017, 23:06
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В Сыктывкаре в ДТП погибли два человека

Машина врезалась в опору ЛЭП.

ДТП произошло вечером 15 апреля напротив дома №21 по улице Морозова в Сыктывкаре. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, автомобиль Hyundai Sonata врезался в опору ЛЭП. В результате происшествия погибли 22-летний водитель и пассажир машины. Еще одна пассажирка получила травмы различной степени тяжести.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Информация обновляется

Фото

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Сыктывкар
Происшествия
Социум
ДТПжертвыопора ЛЭПнаезд
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Комментарии

Олег
15.04.2017 - 23:16
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мимо проходил, пофоткал, там такая жесть, куски тел валялись.....

да-да
15.04.2017 - 23:20
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Машина превратилась в груду металла

Rok
15.04.2017 - 23:25
+1
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1
-1
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Говорят, они готовились к Пасхе и ехали в собор на богослужение

!!!!
15.04.2017 - 23:35
+1
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1
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Всех очевидцев трагедии ГИБДД просит звонить по телефону 28-18-00

CodiPlota
16.04.2017 - 00:33
+1
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1
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ZombieMegeseat
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