В отношении водителя «Урала», столкнувшегося с автобусом в Удорском районе, возбудили уголовное дело

По версии следствия, из-за его действий погиб один человек и еще 37 пострадали.

Следственными органами следственного комитета по Коми возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля «Урал». Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

Следствие полагает, что 17 апреля на автодороге Кослан - Усогорск водитель «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Ранее пресс-служба Минздрава Коми сообщила, что в результате аварии пострадало 37 человек: 19 - на амбулаторном лечении, двое детей и взрослый находятся в реанимации, а 15 человек госпитализированы в отделение хирургии.

По информации пресс-службы главы Коми, руководитель региона Сергей Гапликов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП. Он поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь.

Позже стало известно, что по поручению прокуратуры Коми в Удорском районе организовали проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности при пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения при обслуживании внутримуниципальных автомобильных трасс. Также проверят деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пассажирский автобус, а также удорского ДРСУ «Коми дорожной компании», говорится в пресс-релизе ведомства.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми