КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 17 апреля 2017, 16:43
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16:43
В отношении водителя «Урала», столкнувшегося с автобусом в Удорском районе, возбудили уголовное дело

По версии следствия, из-за его действий погиб один человек и еще 37 пострадали.

Следственными органами следственного комитета по Коми возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля «Урал». Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.

Следствие полагает, что 17 апреля на автодороге Кослан - Усогорск водитель «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.

Ранее пресс-служба Минздрава Коми сообщила, что в результате аварии пострадало 37 человек: 19 - на амбулаторном лечении, двое детей и взрослый находятся в реанимации, а 15 человек госпитализированы в отделение хирургии.

По информации пресс-службы главы Коми, руководитель региона Сергей Гапликов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП. Он поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь.

Позже стало известно, что по поручению прокуратуры Коми в Удорском районе организовали проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности при пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения при обслуживании внутримуниципальных автомобильных трасс. Также проверят деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пассажирский автобус, а также удорского ДРСУ «Коми дорожной компании», говорится в пресс-релизе ведомства.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский район
Происшествия
Социум
автобусстолкновениеводительвиновник
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Комментарии

смешно
17.04.2017 - 18:01
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без Гапликова профильные ведомства не разобрались бы что им делать))))

Fhrf
17.04.2017 - 20:53
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транспортные средства, поврежденные в результате аварии, эвакуированы с автомобильной дорог

блоги
17.04.2017 - 21:04
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удалось связаться с кондуктором автобуса Марией Ивановой. Женщина рассказала нам подробности произошедшего. -Мы были недалеко от аэропорта. На встречу нам ехала снегоуборочная машина. За 100 метров до нас она сорвалась и полетела прямо в автобус. Удар пришелся на первые сиденья, - вспоминает Мария. - Мы ехали со скоростью 40-50 километров в час, если бы ехали быстрее, то пострадавших было бы больше. Мне кажется, что виновата именно снегоуборочной машины. Видимо, она была неисправна.
В момент аварии Мария Ивановна находилась на месте кондуктора.

- Я сидела на кондукторском месте. После столкновения люди попадали, сиденья сместились — мне придавило ноги. Я не чувствовала их. Если бы я могла, я бы помогла остальным! - вспоминает женщина. - После аварии дверь заблокировало, люди выбивали стекла, все было в крови. Приехала пожарная, мимо проезжающие машины останавливались. Нам все помогали! Скорая приехала только через 20 минут.

Среди пострадавших были и дети.

-Двое детей сидели в середине, сейчас они в тяжелом состоянии в реанимации. Я попросила, чтобы меня выписали из больницы, я не могу там находиться, слишком много жертв.

Мария - последняя кого видел водитель автобуа перед смертью.

-После аварии водитель был еще жив, он попрощался со мной, - в этот момент женщина не может сдержать слез. - Он сказал: "Ты держись,а я умираю". В этот момент я держала его за руку.

медчасть
17.04.2017 - 21:08
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У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра. Девочку готовят к операции.

Еще за одним пострадавшим - двухлетним малышом – наблюдают врачи-реаниматологи. Его состояние стабильно.

Жизни 17-ти госпитализированных пассажиров ничего не угрожает. У большинства из них травмы головы. Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ), а также ушибленная рана головы зафиксирована у 28-летнего мужчины, 36-летней, 68-летней и 55-летней женщин. У 49-летней пассажирки, кроме вышеперечисленного, - закрытый перелом нижней челюсти.

У 42-летней пассажирки - ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки. Тот же диагноз у 25-летней девушки. Кроме того, у нее ушиб позвоночника.

29-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 72-летней женщины - ЗЧМТ, СГМ и ушиб правого колена. Еще у одной пожилой пассажирки - 1949-го года рождения - гематома левой голени.

Среди пострадавших оказалась беременная женщина 1992-го года рождения. Она госпитализирована с ушибом костей таза.

45-летний пассажир, кроме ЗЧМТ, СГМ, получил ушибленную рану мягких тканей лица.

62-летняя пассажирка - в больнице в ЗЧМТ, СГМ, закрытым переломом лопатки слева со смещением и переломом обеих костей правого предплечья со смещением. 48-летняя - с ЗЧМТ, СГМ и переломом-вывихом левой плечевой кисти. У ее ровесницы - ЗЧМТ, СГМ и ушиб левого голеностостопного сустава.

У 52-летней женщины, кроме ЗЧМТ, СГМ, - ушиб грудной клетки и гематома обеих голеней.

Еще 15 пассажиров автобуса проходят лечение амбулаторно.

Nikki
17.04.2017 - 21:18
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Трех пострадавших в ДТП доставили в столицу Коми/ Сейчас в Усогорской больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.

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Последние комментарии

Nikki:
Трех пострадавших в ДТП доставили в столицу Коми/ Сейчас в Усогорской больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.
17.04.2017 - 21:18
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оля-ля:
прикол хотите???? сегодня вечером в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП. В районе дома №100 по улице Морозова автомобиль снова врезался в опору ЛЭП и загорелся. Сейчас на месте полиция выясняет обстоятельства случившегося.
17.04.2017 - 21:15
Перейти к новости
медчасть:
У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра.
17.04.2017 - 21:08
Перейти к новости
блоги:
удалось связаться с кондуктором автобуса Марией Ивановой. Женщина рассказала нам подробности произошедшего. -Мы были недалеко от аэропорта. На встречу нам ехала снегоуборочная машина. За 100 метров до нас она сорвалась и полетела прямо в автобус.
17.04.2017 - 21:04
Перейти к новости
Fhrf:
транспортные средства, поврежденные в результате аварии, эвакуированы с автомобильной дорог
17.04.2017 - 20:53
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