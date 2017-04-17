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16:43 В отношении водителя «Урала», столкнувшегося с автобусом в Удорском районе, возбудили уголовное дело
По версии следствия, из-за его действий погиб один человек и еще 37 пострадали.
Следственными органами следственного комитета по Коми возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего водителя грузового автомобиля «Урал». Его подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми.
Следствие полагает, что 17 апреля на автодороге Кослан - Усогорск водитель «Урала» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом, ехавшим навстречу. В результате ДТП водитель автобуса погиб, 18 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, получение и закрепление доказательственной базы.
Ранее пресс-служба Минздрава Коми сообщила, что в результате аварии пострадало 37 человек: 19 - на амбулаторном лечении, двое детей и взрослый находятся в реанимации, а 15 человек госпитализированы в отделение хирургии.
По информации пресс-службы главы Коми, руководитель региона Сергей Гапликов взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП. Он поручил профильным ведомствам оказать всю необходимую помощь.
Позже стало известно, что по поручению прокуратуры Коми в Удорском районе организовали проверку исполнения законодательства о транспортной безопасности при пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения при обслуживании внутримуниципальных автомобильных трасс. Также проверят деятельность индивидуального предпринимателя, которому принадлежит пассажирский автобус, а также удорского ДРСУ «Коми дорожной компании», говорится в пресс-релизе ведомства.
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Коми
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Комментарии
без Гапликова профильные ведомства не разобрались бы что им делать))))
транспортные средства, поврежденные в результате аварии, эвакуированы с автомобильной дорог
удалось связаться с кондуктором автобуса Марией Ивановой. Женщина рассказала нам подробности произошедшего. -Мы были недалеко от аэропорта. На встречу нам ехала снегоуборочная машина. За 100 метров до нас она сорвалась и полетела прямо в автобус. Удар пришелся на первые сиденья, - вспоминает Мария. - Мы ехали со скоростью 40-50 километров в час, если бы ехали быстрее, то пострадавших было бы больше. Мне кажется, что виновата именно снегоуборочной машины. Видимо, она была неисправна.
В момент аварии Мария Ивановна находилась на месте кондуктора.
- Я сидела на кондукторском месте. После столкновения люди попадали, сиденья сместились — мне придавило ноги. Я не чувствовала их. Если бы я могла, я бы помогла остальным! - вспоминает женщина. - После аварии дверь заблокировало, люди выбивали стекла, все было в крови. Приехала пожарная, мимо проезжающие машины останавливались. Нам все помогали! Скорая приехала только через 20 минут.
Среди пострадавших были и дети.
-Двое детей сидели в середине, сейчас они в тяжелом состоянии в реанимации. Я попросила, чтобы меня выписали из больницы, я не могу там находиться, слишком много жертв.
Мария - последняя кого видел водитель автобуа перед смертью.
-После аварии водитель был еще жив, он попрощался со мной, - в этот момент женщина не может сдержать слез. - Он сказал: "Ты держись,а я умираю". В этот момент я держала его за руку.
У 32-летнего мужчины - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана волосистой части головы. У его 4-летней дочери – тяжелая сочетанная автотравма, открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, отек головного мозга, перелом бедра. Девочку готовят к операции.
Еще за одним пострадавшим - двухлетним малышом – наблюдают врачи-реаниматологи. Его состояние стабильно.
Жизни 17-ти госпитализированных пассажиров ничего не угрожает. У большинства из них травмы головы. Закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ) и сотрясение головного мозга (СГМ), а также ушибленная рана головы зафиксирована у 28-летнего мужчины, 36-летней, 68-летней и 55-летней женщин. У 49-летней пассажирки, кроме вышеперечисленного, - закрытый перелом нижней челюсти.
У 42-летней пассажирки - ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки. Тот же диагноз у 25-летней девушки. Кроме того, у нее ушиб позвоночника.
29-летняя женщина госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. У 72-летней женщины - ЗЧМТ, СГМ и ушиб правого колена. Еще у одной пожилой пассажирки - 1949-го года рождения - гематома левой голени.
Среди пострадавших оказалась беременная женщина 1992-го года рождения. Она госпитализирована с ушибом костей таза.
45-летний пассажир, кроме ЗЧМТ, СГМ, получил ушибленную рану мягких тканей лица.
62-летняя пассажирка - в больнице в ЗЧМТ, СГМ, закрытым переломом лопатки слева со смещением и переломом обеих костей правого предплечья со смещением. 48-летняя - с ЗЧМТ, СГМ и переломом-вывихом левой плечевой кисти. У ее ровесницы - ЗЧМТ, СГМ и ушиб левого голеностостопного сустава.
У 52-летней женщины, кроме ЗЧМТ, СГМ, - ушиб грудной клетки и гематома обеих голеней.
Еще 15 пассажиров автобуса проходят лечение амбулаторно.
Трех пострадавших в ДТП доставили в столицу Коми/ Сейчас в Усогорской больнице оперируют 4-летнюю девочку. Операцию проводят прибывшие из Сыктывкара врачи.
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