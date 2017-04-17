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12:21 В Удорском районе при столкновении с «Уралом» погиб водитель рейсового автобуса
Еще пять человек получили различные травмы.
По информации пресс-службы МВД по Коми, сообщение о ДТП в Удорском районе поступило в дежурную часть в 11:20 17 апреля.
По предварительным данным, на автодороге Кослан - Усогорск столкнулись рейсовый автобус и «Урал». По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, авария произошла около 10:46 на подъезде к селу Кослан. Водитель автобуса скончался до приезда скорой, пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
По неподтвержденным данным, в салоне находилось 20 человек. Всех пострадавших доставили в удорскую райбольницу.
По факту ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).
Фото из группы «Удора ONLINE» во «ВКонтакте»
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