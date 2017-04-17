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Понедельник, 17 апреля 2017, 12:21
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12:21
В Удорском районе при столкновении с «Уралом» погиб водитель рейсового автобуса

Еще пять человек получили различные травмы.

По информации пресс-службы МВД по Коми, сообщение о ДТП в Удорском районе поступило в дежурную часть в 11:20 17 апреля.

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По предварительным данным, на автодороге Кослан - Усогорск столкнулись рейсовый автобус и «Урал». По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, авария произошла около 10:46 на подъезде к селу Кослан. Водитель автобуса скончался до приезда скорой, пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

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По неподтвержденным данным, в салоне находилось 20 человек. Всех пострадавших доставили в удорскую райбольницу.

По факту ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и грузового автомобиля организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Коми. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В прошлом году в регионе произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото из группы «Удора ONLINE» во «ВКонтакте»

«КомиОнлайн»
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КомиУдорский район
Происшествия
Социум
автобуспассажирыстолконовениепогибший
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Комментарии

911
17.04.2017 - 13:12
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Примити наши соболезнования,скорбим помним,очень жаль......

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Последние комментарии

555:
погибший пассажир автомобиля родился 18 апреля 1990-го года. Пострадавшая девушка - в ноябре 1985-го. Ее состояние остается по-прежнему тяжелым. Пострадавшая находится в реанимационном отделении КРБ в коме.
17.04.2017 - 13:16
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911:
Примити наши соболезнования,скорбим помним,очень жаль......
17.04.2017 - 13:12
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Коля:
Работаю в нефтянке инженером. Ни разу такой зарплаты не получал. Комистат как всегда врет.
17.04.2017 - 10:20
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Обыватель:
ну дык...А что делать то? К примеру.... в Эжвинскую больницу (в неврологию) 14 апреля вечером доставили на скорой пожилую женшину. У неё инвалидность. Её положили в коридоре. даже не на кровать, а на табуретках...Хорошо хоть матрас дали...
17.04.2017 - 09:55
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сам:
девчонки молодцы. А мужики струсили. Верю в нашу молодежь, они не дети телевизора, они - дети открытого мира.
17.04.2017 - 07:18
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