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16:54 То густо, то пусто: сколько зарабатывают и чем владеют депутаты Госдумы от Коми
Республику в нижней палате парламента представляют три человека.
На сайте Госдумы опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год.
Ольга Епифанова, «Справедливая Россия» (избрана от Коми, Архангельской области, НАО, ЯНАО)
Доход
24 миллиона 532,1 тысячи рублей. Такая же сумма прописана в декларации за 2015 год.
Недвижимость
Два земельных участка общей площадью 1065 квадратных метров, два жилых дома (один – 308 квадратных метров, второй – 148 квадратных метров), две квартиры (145 и 235 «квадратов»), два нежилых помещения и одно нежилое здание.
В пользовании на срок депутатских полномочий предоставлена квартира площадью 83 квадратных метра.
Транспорт
Toyota Land Cruiser 200 и грузовой автомобиль ГАЗ 27527.
Иван Медведев, «Единая Россия» (избран от Коми)
Доход
17 миллионов 329,5 тысячи рублей. Это значительно больше результата в 2015 году (7,7 миллиона).
Недвижимость
Земельный участок площадью 1400 квадратных метров, жилое здание (119 «квадратов»), квартира (127 «квадратов») и гараж (машиноместо).
В пользовании на срок депутатских полномочий предоставлена квартира площадью 83 квадратных метра. Также в безвозмездном пользовании – квартира площадью 151 квадратный метр.
Транспорт
Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4Matic и надувная резиновая лодка Quick-Silver с мотором Honda.
Супруга И.Медведева
Доход
2 миллиона 354,4 тысячи рублей
Недвижимость
Земельный участок площадью более 1600 квадратных метров, жилой дом (316 квадратов), квартира (94 «квадрата») и половина квартиры площадью 151 квадратный метр, гаражный бокс и нежилые помещения.
Безвозмездно пользуется депутатской квартирой мужа.
Транспорт
Mercedes-Benz GLK 300 4Matic.
Ольга Савастьянова, «Единая Россия» (избрана от Коми)
Доход
2 миллиона 940,9 тысячи рублей. В 2015-м было немного меньше – 2,8 миллиона.
Недвижимость
Квартира площадью 114 квадратных метров в безвозмездном пользовании.
Транспорт
Отсутствует.
Фото с сайта www.duma.gov.ru
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