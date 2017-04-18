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Вторник, 18 апреля 2017, 16:54
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16:54
То густо, то пусто: сколько зарабатывают и чем владеют депутаты Госдумы от Коми

Республику в нижней палате парламента представляют три человека.

На сайте Госдумы опубликованы данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год.

Ольга Епифанова, «Справедливая Россия» (избрана от Коми, Архангельской области, НАО, ЯНАО)

Доход

24 миллиона 532,1 тысячи рублей. Такая же сумма прописана в декларации за 2015 год.

Недвижимость

Два земельных участка общей площадью 1065 квадратных метров, два жилых дома (один – 308 квадратных метров, второй – 148 квадратных метров), две квартиры (145 и 235 «квадратов»), два нежилых помещения и одно нежилое здание.

В пользовании на срок депутатских полномочий предоставлена квартира площадью 83 квадратных метра.

Транспорт

Toyota Land Cruiser 200 и грузовой автомобиль ГАЗ 27527.

Иван Медведев, «Единая Россия» (избран от Коми)

Доход

17 миллионов 329,5 тысячи рублей. Это значительно больше результата в 2015 году (7,7 миллиона).

Недвижимость

Земельный участок площадью 1400 квадратных метров, жилое здание (119 «квадратов»), квартира (127 «квадратов») и гараж (машиноместо).

В пользовании на срок депутатских полномочий предоставлена квартира площадью 83 квадратных метра. Также в безвозмездном пользовании – квартира площадью 151 квадратный метр.

Транспорт

Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4Matic и надувная резиновая лодка Quick-Silver с мотором Honda.

Супруга И.Медведева

Доход

2 миллиона 354,4 тысячи рублей

Недвижимость

Земельный участок площадью более 1600 квадратных метров, жилой дом (316 квадратов), квартира (94 «квадрата») и половина квартиры площадью 151 квадратный метр, гаражный бокс и нежилые помещения.

Безвозмездно пользуется депутатской квартирой мужа.

Транспорт

Mercedes-Benz GLK 300 4Matic.

Ольга Савастьянова, «Единая Россия» (избрана от Коми)

Доход

2 миллиона 940,9 тысячи рублей. В 2015-м было немного меньше – 2,8 миллиона.

Недвижимость

Квартира площадью 114 квадратных метров в безвозмездном пользовании.

Транспорт

Отсутствует.

Фото с сайта www.duma.gov.ru

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Политика
Социум
депутатыгосдумадоходыИмущество
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Опубликовано на "7Х7"http://7x7-journal.ru/anewsitem/94082
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