В обновленном бюджете Сыктывкара расходы все равно превышают доходную часть

На заседании совета Сыктывкара 19 апреля депутаты утвердили новый бюджет муниципалитета. Правки внесены во все основные параметры главного финансового документа города. Так, доходы выросли на 169,9 миллиона рублей, расходы – на 222,4 миллиона, а дефицит – на 52,6 миллиона рублей.

млрд руб. Бюджет-2017 (принят в декабре 2016-го) Бюджет-2017 (принят в апреле 2017-го) Доходы 6,129 6299,5 Расходы 6,386 6608,5 Дефицит 0,257 0,309

Изменения, по словам начальника департамента финансов города Елены Волкомуровой, связаны с получением субсидий и распределением остатков средств бюджета. Кроме того, уточнены бюджетные ассигнования: уменьшается объем средств в дорожном фонде города, так как средства из него перенаправят на софинансирование по программе благоустройства городской среды.

Ранее, на заседании постоянных комиссий совета 17 апреля, комментировать состояние экономики муниципалитета Е.Волкомурова посчитала преждевременным: подводить промежуточные итоги по первому кварталу сложно. Поэтому говорить о том, успешен ли этот год с финансовой точки зрения, или нет, рано. Тем не менее она отметила, что в этом году город планирует получить более 100 миллионов рублей с налога на имущество (в прошлом году планировали получить 60 миллионов, а получили около 90 миллионов рублей). Это связано не с ростом дисциплинированности плательщиков, а с увеличением налога.

Фото Владилена Олофинского