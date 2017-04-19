КомиОнлайн

Новости

Среда, 19 апреля 2017, 16:16
  • 393
  • 0
  • 1

16:16
Жителям Коми предложили отправить послание потомкам

Через 25 лет письмо прочтет адресат.

С 18 апреля по 17 мая любой желающий может отправить электронное послание в будущее. Все они будут храниться на новейших носителях в условиях экстремально низких температур Арктики и дойдут до адресатов в мае 2042 года.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, сотрудники природоохранной службы региона присоединились к акции и отправили будущему поколению напоминания с призывом беречь хрупкую природу севера.

Электронные письма в зашифрованном виде 25 лет пролежат на Ледовой базе «Мыс Баранова» архипелага Северная земля. Адресатом может выступить близкий человек, общество или сам заявитель. Оставить послание можно здесь.

*** Акция «Послание в будущее» приурочена к Году экологии, ее цель - привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и использованию новейших технологий в борьбе за ее сохранение. Организатор акции – компания «КРОК», для которой это еще и технологический эксперимент по сохранению цифровых данных в экстремальных условиях. Партнерами выступили Министерство природных ресурсов и экологии, а также Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Фото с сайта/www.m2future.org

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкарАрктика
ЭкологияТехнологии
ПоTechи
посланиеписьмопамятьпотомки
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама

Комментарии

Добавить комментарий

Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Уборщица в офис (2/2)
Фортуна (Сыктывкар)
от 12500 RUR

Уборщик/уборщица
Фортуна (Сыктывкар)
от 12500 RUR

Менеджер среднего звена
Фортуна (Сыктывкар)
от 30000 RUR

Искать вакансии
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Апрель 2017
 
Реклама

Последние комментарии

vika:
ситуация у всех такая - включаешь горячую воду, она сперва бежит холодная пока не нагреется, но счетчик крутится все это время, Почему за эту холодную горячую воду мы должны платить?
19.04.2017 - 15:40
Перейти к новости
местный житель:
Необходимо затребовать возмещения морального ущерба жителям Щельябожа и Кушшора, пусть Лукойл и местные власти ответят за свою халатность и попустительство,Фащенко Галина Васильевна вот теперь ответьте где-же ваши гарантии,которыми вы так круто оперировали на сельских сходах,махали руками на мес
19.04.2017 - 15:32
Перейти к новости
местный житель:
Пора Лукойлу и местным властям уже думать о возмещении морального ущерба местным жителям,жителям Щельябожа и Кушшора за переживания, живём как в жутком триллере, а что будет завтра? Галина Васильевна Фащенко где-же ваши аргументы?
19.04.2017 - 15:18
Перейти к новости
правдоруб:
не надо оскорблять в публичном выступлении. правильно сделали что оштрафовали.
19.04.2017 - 14:12
Перейти к новости
555:
Место проведения в Эжвинском районе г. Сыктывкар: - площадка перед зданием МАКДУ «Эжвинский Дворец культуры бумажников», г. Сыктывкар, ул. Мира, 10/1 (с 10.00 до 10.55) - площадка перед ТЦ «Фрегат», г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 68/2 (с 11.00 до 11.55)
19.04.2017 - 13:04
Перейти к новости

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика