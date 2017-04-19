Жителям Коми предложили отправить послание потомкам

С 18 апреля по 17 мая любой желающий может отправить электронное послание в будущее. Все они будут храниться на новейших носителях в условиях экстремально низких температур Арктики и дойдут до адресатов в мае 2042 года.

Как сообщает пресс-служба министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми, сотрудники природоохранной службы региона присоединились к акции и отправили будущему поколению напоминания с призывом беречь хрупкую природу севера.

Электронные письма в зашифрованном виде 25 лет пролежат на Ледовой базе «Мыс Баранова» архипелага Северная земля. Адресатом может выступить близкий человек, общество или сам заявитель. Оставить послание можно здесь.

*** Акция «Послание в будущее» приурочена к Году экологии, ее цель - привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды и использованию новейших технологий в борьбе за ее сохранение. Организатор акции – компания «КРОК», для которой это еще и технологический эксперимент по сохранению цифровых данных в экстремальных условиях. Партнерами выступили Министерство природных ресурсов и экологии, а также Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.

Фото с сайта/www.m2future.org